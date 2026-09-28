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Kuşadası’nda restoranlarda gıda güvenliği ve ruhsat denetimleri artırıldı

Kuşadası Belediyesi zabıta ekipleri, restoranlarda ruhsat, hijyen, menü fiyatları ve tedarik bilgilerini denetleyip uygunsuz ürünleri el koyarak imha etti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 17:28

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kuşadası’nda restoranlarda gıda güvenliği ve ruhsat denetimleri artırıldı

Kuşadası zabıta ekipleri sahada:

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren restoranlarda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. İşlemler, halk sağlığını ön planda tutma amacıyla Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekipleri tarafından yürütüldü.

Denetimde hangi unsurlar kontrol edildi:

Ekipler, işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, menü fiyat listeleri, hijyen koşulları ve genel düzenini inceledi. Ayrıca üretimde kullanılan deniz ürünlerinin tedarik edildiği firma bilgileri, ürünlerin son tüketim tarihleri, işletmelerin lisanslı firmalar tarafından ilaçlanıp ilaçlanmadığı ve personelin genel temizlik durumu kontrol edildi.

Uygunsuzluk tespiti ve uygulama:

Denetimler sırasında uygun şartlarda saklanmadığı belirlenen gıda maddelerine el konuldu ve imha edilmek üzere işlem başlatıldı. Belediye yetkilileri, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işletmelere uyarılar yapıldığını ve gerekli idari uygulamaların uygulanacağını bildirdi.

Yetkililer, denetimlerin artarak süreceğini vurgulayarak, bu uygulamaların tüketici sağlığını koruma ve işletmelerin hizmet kalitesini yükseltme amacını taşıdığını ifade etti. Düzenli kontrollerin hem vatandaş güvenini artırması hem de sektör standartlarının korunması açısından önem taşıdığı belirtildi.

KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE FAALİYET GÖSTEREN RESTORANLARDA...

KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE FAALİYET GÖSTEREN RESTORANLARDA DENETİMDE BULUNDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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