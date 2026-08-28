Kuşadası'nda sanatın kuşaktan kuşağa aktarımı

Kuşadası'nda İbramaki mirası sürüyor

Ressam ve heykeltıraş Selim Killi, dedesi ve babasından kendisine geçen sanatçı ruhunu Kuşadası'nda yaşatıyor. Kentin Yavansu Mahallesi'nde açtığı İbramaki Zeki Bey Sanat Galerisinde eserlerini sergileyen Killi, aile kökeninin izlerini ve kişisel üretimini bir arada buluşturuyor. İbramaki ve Kirlioğlu ailelerinin sanatla kesişen geçmişi, onun erken yaşta sahneye çıkmasına zemin hazırladı; ilk kişisel sergisini 17 yaşındayken açtı ve o günden beri resim ile heykel sanatına adadı kendisini.

galeriyi açma hikâyesi:

Killi, dedesi İbramaki Zeki beyin yıllar önce Kuşadası Belediyesi'ne doğum hastanesi olarak bağışladığı mekânın zamanla kültür merkezi kimliğine bürünmesi üzerine bu anıyı yaşatmak amacıyla galeriyi açtığını anlatıyor. Galeri, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sanatçılara ücretsiz sergileme imkânı sunuyor; Killi bu yaklaşımı vurgulayarak, kapımız sanatçılara sonuna kadar açık ifadesini kullanıyor. Sanatın toplumsal paylaşıma açılması ve yerel belleğe katkı sağlanması, galeri işletiminde öncelikli amaçlar arasında yer alıyor.

güvercin heykeli ve kent vizyonu:

Sanatçının Kuşadası simgesi olması için tasarladığı bir güvercin heykeli de projeleri arasında bulunuyor. Figürün aklına aniden geldiğini söyleyen Killi, bu çalışmanın çoğaltılarak 3 veya 6 metrelik boylarda kentin farklı noktalarına yerleştirilebileceğini belirtiyor. Bu heykeli ailece Kuşadası'na bir hediye olarak bırakmak istediğini ifade eden Killi, Kuşadası'nın Türkiye'de kültür ve sanat kenti olmaya uygun ilçelerden biri olduğunu ve sanatçıların bu hedefe destek vermeye hazır olduğunu ekliyor.

Sanatçının en önemli hedeflerinden biri de ailede iki kuşaktır süren bu sanatçı ruhunu bir sonraki nesle aktarmak. Kızları Seren ve Seda ile sanatın farklı dallarıyla ilgilenen bir ortam yaratarak, Kuşadası'nın kültür ve sanat hafızasında iz bırakmayı amaçlıyor.

DEDESİ VE BABASINDAN KENDİSİNE MİRAS KALAN SANATÇI RUHU KIZLARINA AKTARACAK