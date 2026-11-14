Kuşadası'nda satrançla anma: 66 sporcu 10 kasım için bir araya geldi

Turnuva başladı:

Kuşadası'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvası, 66 sporcunun katılımıyla Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde başladı. Organizasyon, Gençlik ve Spor Kuşadası İlçe Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu Kuşadası İlçe Temsilciliği ve Kuşadası Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

İki gün sürecek olan organizasyonda sporcular farklı yaş gruplarında kıyasıya mücadele edecek. Turnuva, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına düzenlenerek anma programının sporla buluştuğu bir etkinlik olarak planlandı.

Kategoriler ve ödüller:

Yarışma; 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ile 14 yaş ve üzeri açık kategori olmak üzere belirlenen beş farklı kategoride gerçekleştiriliyor. Sporcular, kendi kategorilerinde dereceye girebilmek için iki gün boyunca satranç tahtasında ter dökecek.

Turnuvada her kategoride ilk üç dereceye giren sporculara kupa, ilk beş dereceye giren sporculara ise madalya verilecek. Ayrıca turnuvada en iyi puansız oyuncu ile en iyi kadın sporcu da madalya ile ödüllendirilecek.

Açılış ve anma:

Açılış töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hasan Göçmen ve Türkiye Satranç Federasyonu Kuşadası İlçe Temsilcisi Halil Yüce Bilici sporcuları yalnız bırakmadı. Göçmen, yaptığı konuşmada Atatürk'ü anmanın sadece hatırlamak olmadığını vurgulayarak, "Atatürk'ü anlamak ve anmak, onun izinde her bireyin kendini geliştirmesi ve bu ülke için faydalı olmasıyla olur" dedi.

Turnuvanın ilk gününde yarışmacılar, centilmence bir rekabet ve dostane bir atmosfer sergiledi. Katılımcılar hem derece için hamle yapıyor hem de satranç etrafında bir araya gelmenin sağladığı paylaşımlarla Atatürk'ün akıl ve bilim vurgusuna göndermede bulunuyorlar.

Final karşılaşmaları yarın oynanacak; sporcuların hedefi kupa ve madalyalarla kürsüye çıkmak. Organizasyon, yerel düzeyde anma etkinliklerine sporun katma değeri olarak kaydediliyor.

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN SATRANÇ TURNUVASI, BEŞ FARKLI KATEGORİDE 66 SPORCUNUN KATILIMIYLA BAŞLADI. İKİ GÜN SÜRECEK ORGANİZASYONDA SPORCULAR DERECEYE GİREBİLMEK İÇİN MÜCADELE EDİYOR.