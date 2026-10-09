Kuşadası'nda servis denetimleri eğitim yılına güven getirdi

Kuşadası'nda okul servisleri kapsamlı şekilde kontrol edildi

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Kuşadası'nda öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik denetimler yoğunlaştırıldı. Yapılan kontrollerin amacı, öğrencilerin okula güvenli ve huzurlu koşullarda ulaşmasını sağlamaktı. Denetimler, özellikli ekiplerin koordinasyonuyla sahada gerçekleştirildi.

Denetimi yürüten kurumlar ve uygulama:

Kontroller, Servis Denetim Komisyonu koordinasyonunda; Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, İlçe Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapıldı. Denetimler, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde organize edildi ve servislerin mevzuata uygunluğu titizlikle incelendi.

Kontrol edilen başlıca unsurlar:

Ekipler, araçların belediye ve emniyet vizelerinin geçerliliğini, öğrenci taşımacılığına ilişkin yasal belgeleri ve teknik donanımı değerlendirildi. Özellikle lastiklerin durumu, emniyet kemerlerinin sağlamlığı ile araçlarda bulunması gereken sağlık çantası ve yangın tüpü gibi güvenlik ekipmanlarının mevcut olup olmadığı kontrol edildi.

Denetimler sırasında servis şoförlerinin taşıma kurallarına uyumu da gözlemlendi; komisyon üyeleri, eksik veya uygunsuz uygulama tespit edildiğinde uyarılarda bulundu. Kurallara riayet eden ve gerekli şartları sağlayan sürücülere teşekkür edildi.

Uygulanan kontrollerin, eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Servis denetimleri, belge kontrolünden teknik incelemelere kadar kapsamlı şekilde sürdürülerek risklerin önüne geçilmeye çalışılacağı bildirildi.

KUŞADASI’NDA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÖĞRENCİLERİN OKULLARINA GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ŞEKİLDE ULAŞMALARINI SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL SERVİSLERİNE YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.