etkinliğin odağı:

Kuşadası Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği söyleşiyle toplumsal farkındalığı artırmayı hedefledi. Anne Baba Çocuk Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Taşdelen Dağlı de hazır bulundu. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Sosyal Hizmet Uzmanı ve Aile Danışmanı Şule Yıldırım gündeme ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

akran zorbalığı ve şiddetin bıraktığı izler:

Yıldırım, akran zorbalığının çocuklar üzerinde hem fiziksel hem de psikolojik etkiler bırakabildiğini vurguladı. Katılımcılara yönelik paylaşımlarında, şiddetin bireylerde oluşturduğu uzun vadeli izlerin tanınması ve müdahale yolları ele alındı. Konuşmada, gözlemlenen belirtilerin erken dönemde fark edilmesinin önemine dikkat çekildi ve okul ile aile iş birliğinin gerekliliği üzerinde duruldu.

ebeveynlik, iletişim ve çatışma çözümü:

Söyleşide aile içi iletişimin güçlendirilmesine yönelik öneriler sunuldu. Yıldırım, sağlıklı iletişim kurmanın problemlerin erken çözümünde anahtar rol oynadığını belirtti ve çatışmaların şiddete başvurmadan diyalog ve yapıcı yöntemlerle aşılabileceğini ifade etti. Katılımcıların soruları ve görüşleriyle zenginleşen oturumda, şiddetle mücadelenin yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorumluluk olduğu tekrarlandı.

Kuşadası Belediyesi, düzenlediği bu etkinlikle 25 Kasım kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele, toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılmasına dikkat çekti ve benzer çalışmaların süreceğinin altını çizdi.

KUŞADASI BELEDİYESİ TARAFINDAN 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN SÖYLEŞİDE, AKRAN ZORBALIĞI, ŞİDDETİN İZLERİ, EBEVEYNLİK VE SAĞLIKLI İLETİŞİM KONULARI ELE ALINDI.