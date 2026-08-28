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Kuşadası'nda TCSG-311 ile 30 ağustosta sahile davet

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kuşadası sahil güvenlik iskelesinde TCSG-311 botu 09.00-17.00 arası halka açılacak; Kuşadası Kaymakamlığı tüm vatandaşları davet etti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kuşadası'nda TCSG-311 ile 30 ağustosta sahile davet

Kuşadası'nda TCSG-311 ile 30 ağustosta sahile davet

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü vesilesiyle Kuşadası'nda özel bir etkinlik düzenleniyor. Kuşadası Kaymakamlığı'nın duyurusuna göre, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına bağlı TCSG-311 botu vatandaşların ziyaretine açılacak.

etkinlik detayları:

Ziyaretler 30 Ağustos Pazar günü Sahil Güvenlik iskelesinde yapılacak. TCSG-311 botu, 09.00-17.00 saatleri arasında halka açık olacak ve katılımcılar botu yakından görme imkânı bulacak.

katılım çağrısı:

Kuşadası Kaymakamlığı, Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek ziyarete tüm vatandaşları davet etti. Etkinlikte yer almak isteyenlerin belirtilen saatler içinde sahil güvenlik iskelesini ziyaret etmeleri yeterli olacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞINA BAĞLI TCSG-311...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞINA BAĞLI TCSG-311 BOTU, KUŞADASI’NDA VATANDAŞLARIN ZİYARETİNE AÇILACAK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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