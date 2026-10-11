kuşadası’nda tekneyle kaçış hazırlığındayken yakalandı: kuyumcu cinayetinin şüphelisi Adana'ya getirildi

Olayın seyri:

Adana'nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde 4 Ekim günü meydana gelen silahlı saldırıda, işyeri ve ev olarak kullandığı yerde oturan kuyumcu Zahir Cız ile yanında bulunan H.A. hedef alındı. İddiaya göre kimliği ilk başta tespit edilemeyen şüpheli, tabanca ile yaklaşık 8 el ateş etti.

Açılan ateş sonucunda H.A. karın bölgesinden, Zahir Cız başından vuruldu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ve sağlık ekibi tarafından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Zahir Cız (66) kurtarılamayarak yaşamını yitirdi; Zahir Cız Buruk Mezarlığına defnedildi. Yetkililer, H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Soruşturma ve yakalama:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucu, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Osman A. olduğu tespit edildi. Soruşturma belgelerinde Osman A.'nın daha önce hırsızlık ve mala zarar verme gibi suçlardan oluşan toplam 13 kaydı bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri çalışmayı genişleterek Osman A.'nın yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu saptadı. Polis, şafak vakti düzenlenen operasyonda şüpheliyi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tekne ile yurt dışına geçme hazırlığı yaparken yakaladı. Operasyonda kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen çok sayıda şüpheli de gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Adana'ya getiriliyor ve soruşturma sürüyor. Emniyet kaynakları, olayla ilgili araştırmanın devam ettiğini ve şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adli işlemlerin ilerletileceğini bildirdi.

Kuyumcu cinayetinin şüphelisi Kuşadası'nda yakalandı