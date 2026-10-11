Kuşadası'nda tekneyle kaçma hazırlığında yakalanan cinayet şüphelisi Adana'ya getirildi

Kuşadası'nda gözaltı:

Adana'da kuyumcu Zahir Cız'ın öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı. Emniyet yetkilileri, şüphelinin yurt dışına tekneyle kaçma hazırlığında olduğunu tespit ettiklerini ve sorgulanmak üzere Adana'ya getirildiğini açıkladı.

Olayın ayrıntıları:

Olay, 4 Ekim günü Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, kuyumcu Zahir Cız (66) işyeri katında bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla yaklaşık sekiz el ateş açıldı. Aynı yerde bulunan H.A. (29) karın bölgesinden, Zahir Cız ise başından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı; Zahir Cız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cız, daha sonra Buruk Mezarlığına defnedildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen H.A. hastanedeki tedavisinin ardından takip ediliyor.

Operasyon ve soruşturma:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren kişinin tespiti için geniş çaplı çalışma yürüttü. Yapılan incelemeler sonucu saldırıyı gerçekleştiren kişinin Osman A. olduğu belirlendi. Polis kayıtlarına göre Osman A.'nın hırsızlık ve mala zarar verme gibi suçlardan 13 kaydı bulunuyor.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Osman A.'nın yurt dışına kaçma girişiminde bulunacağını saptadı. Çalışma kapsamında sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda Osman A. ile kaçmasına yardım ettiği belirlenen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, yakalanan zanlının tekneyle sınır dışına geçme hazırlığında olduğunu ve işlemlerinin ardından Adana'ya sevk edildiğini bildirdi.

Emniyet güçleri soruşturmanın devam ettiğini, ifadelerin alınmasının ardından olaya karışan diğer kişilere yönelik adli sürecin ilerletileceğini açıkladı. Olayla ilgili detayların soruşturma tamamlandıkça kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

ŞÜPHELİ OSMAN A.