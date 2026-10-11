Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Kuşadası'nda tekneyle kaçma hazırlığında yakalanan cinayet şüphelisi Adana'ya getirildi

Adana'daki kuyumcu Zahir Cız'ı öldürmekle suçlanan Osman A., Kuşadası'nda tekneyle yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandı; şüpheli Adana'ya getirildi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kuşadası'nda tekneyle kaçma hazırlığında yakalanan cinayet şüphelisi Adana'ya getirildi

Kuşadası'nda gözaltı:

Adana'da kuyumcu Zahir Cız'ın öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı. Emniyet yetkilileri, şüphelinin yurt dışına tekneyle kaçma hazırlığında olduğunu tespit ettiklerini ve sorgulanmak üzere Adana'ya getirildiğini açıkladı.

Olayın ayrıntıları:

Olay, 4 Ekim günü Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, kuyumcu Zahir Cız (66) işyeri katında bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla yaklaşık sekiz el ateş açıldı. Aynı yerde bulunan H.A. (29) karın bölgesinden, Zahir Cız ise başından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı; Zahir Cız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cız, daha sonra Buruk Mezarlığına defnedildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen H.A. hastanedeki tedavisinin ardından takip ediliyor.

Operasyon ve soruşturma:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren kişinin tespiti için geniş çaplı çalışma yürüttü. Yapılan incelemeler sonucu saldırıyı gerçekleştiren kişinin Osman A. olduğu belirlendi. Polis kayıtlarına göre Osman A.'nın hırsızlık ve mala zarar verme gibi suçlardan 13 kaydı bulunuyor.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Osman A.'nın yurt dışına kaçma girişiminde bulunacağını saptadı. Çalışma kapsamında sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda Osman A. ile kaçmasına yardım ettiği belirlenen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, yakalanan zanlının tekneyle sınır dışına geçme hazırlığında olduğunu ve işlemlerinin ardından Adana'ya sevk edildiğini bildirdi.

Emniyet güçleri soruşturmanın devam ettiğini, ifadelerin alınmasının ardından olaya karışan diğer kişilere yönelik adli sürecin ilerletileceğini açıkladı. Olayla ilgili detayların soruşturma tamamlandıkça kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

ŞÜPHELİ OSMAN A.

ŞÜPHELİ OSMAN A.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

MHP'li konvoyda Afşin-Göksun yolunda kaza: bir kişi öldü, dört kişi yaralandı
images

Park manevrasında hata: Beşiktaş'ta otomobil binanın bahçesine uçtu
images

Kahramankazan'da rüzgarla yayılan orman yangını ekiplerin çalışmasıyla kontrol a...
images

Tunceli'de itfaiye, AFAD ve Jandarma müdahalesiyle ahır yangını kontrol altına a...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İncirliova’da Kaya’dan güven mesajı: takım ruhu ilçeyi sahada temsil edecek

Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

Akyaka'da sonbahara inat yazdan kalma yoğunluk

MHP'li konvoyda Afşin-Göksun yolunda kaza: bir kişi öldü, dört kişi yaralandı

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi