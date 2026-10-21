Kuşadası'nda telif haklarında gelişme: yayıncılarla işletmeler bir arada

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ile Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Başkanı Vedat Gündoğan bir araya gelerek yayıncılık sektörünün güncel gündemini masaya yatırdı. Toplantıda, özellikle yerel ekonomi ile doğrudan bağlantılı olan telif hakları konusu ön plana çıktı.

görüşmenin odağı:

Toplantıda konuşulanların merkezinde, Kuşadası ekonomisinde önemli bir yer tutan otel ve kafelerin yanı sıra bölgedeki televizyon ve radyo istasyonlarını ilgilendiren telif hakları vardı. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, görüşmede telif hakları sorununun çözüme kavuşturulduğuna ilişkin bilgiyi Akdoğan ile paylaştı; bu gelişme, işletmelerin faaliyetlerini yakından ilgilendiriyor.

katılımcılar ve değerlendirmeler:

RATEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihal Çam ile birlikte gerçekleştirilen ziyarete, KUTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Boranalp, Kuşadası Gazeteciler Derneği Başkanı ve aynı zamanda RATEM Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Yanar, RATEM Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyye Yanar ile Ada Radyo-TV sahibi Songül Üçülcüm katıldı. Katılımcılar, telif hakları başta olmak üzere yerel ve bölgesel yayıncılığın önemi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Toplantının önemine ilişkin olarak, Serdar Akdoğan bu tür temasların KUTO üyelerini doğrudan ilgilendiren konuların ilgili kuruluşlarla değerlendirilmesi açısından faydalı olduğunu vurguladı. Yerel medyanın gelişimi, yayıncılarla iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyon toplantının diğer temel başlıkları arasında yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akdoğan, toplantıya katılan RATEM Başkanı Vedat Gündoğan ve radyo yayıncılarına teşekkür etti. Paylaşılan çözüm bilgisi, ilçedeki işletmeler ve yayıncıların işleyişinde doğrudan etkisi olacak önemli bir adım olarak kayda geçti.

KUTO İLE RATEM’DEN TELİF HAKLARI KONUSUNDA ÖNEMLİ GÖRÜŞME