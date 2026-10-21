Dolar 49,5991 +0,03%
Euro 55,7001 -0,02%
Bist 11.577,12 -1,87%
Altın Gram 6.630,38 +0,37%
EUR/USD 1,1226 -0,12%
Brent Petrol 108,37 -0,39%
--°

Kuşadası'nda telif haklarında gelişme: yayıncılarla işletmeler bir arada

Kuşadası Ticaret Odası ile RATEM temsilcileri, telif haklarıyla ilgili son durumu ve yerel yayıncılığın ekonomiye etkisini değerlendirdi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 17:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Kuşadası'nda telif haklarında gelişme: yayıncılarla işletmeler bir arada

Kuşadası'nda telif haklarında gelişme: yayıncılarla işletmeler bir arada

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ile Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Başkanı Vedat Gündoğan bir araya gelerek yayıncılık sektörünün güncel gündemini masaya yatırdı. Toplantıda, özellikle yerel ekonomi ile doğrudan bağlantılı olan telif hakları konusu ön plana çıktı.

görüşmenin odağı:

Toplantıda konuşulanların merkezinde, Kuşadası ekonomisinde önemli bir yer tutan otel ve kafelerin yanı sıra bölgedeki televizyon ve radyo istasyonlarını ilgilendiren telif hakları vardı. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, görüşmede telif hakları sorununun çözüme kavuşturulduğuna ilişkin bilgiyi Akdoğan ile paylaştı; bu gelişme, işletmelerin faaliyetlerini yakından ilgilendiriyor.

katılımcılar ve değerlendirmeler:

RATEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihal Çam ile birlikte gerçekleştirilen ziyarete, KUTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Boranalp, Kuşadası Gazeteciler Derneği Başkanı ve aynı zamanda RATEM Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Yanar, RATEM Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyye Yanar ile Ada Radyo-TV sahibi Songül Üçülcüm katıldı. Katılımcılar, telif hakları başta olmak üzere yerel ve bölgesel yayıncılığın önemi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Toplantının önemine ilişkin olarak, Serdar Akdoğan bu tür temasların KUTO üyelerini doğrudan ilgilendiren konuların ilgili kuruluşlarla değerlendirilmesi açısından faydalı olduğunu vurguladı. Yerel medyanın gelişimi, yayıncılarla iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyon toplantının diğer temel başlıkları arasında yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akdoğan, toplantıya katılan RATEM Başkanı Vedat Gündoğan ve radyo yayıncılarına teşekkür etti. Paylaşılan çözüm bilgisi, ilçedeki işletmeler ve yayıncıların işleyişinde doğrudan etkisi olacak önemli bir adım olarak kayda geçti.

KUTO İLE RATEM’DEN TELİF HAKLARI KONUSUNDA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

KUTO İLE RATEM’DEN TELİF HAKLARI KONUSUNDA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Döküm sanayisinde 3 milyon ton kapasiteyle dünya ve Avrupa sıralamasında üst sır...
images

Yeşilyurt'un 2027 bütçesi 8 milyarı aştı: etüt ve proje müdürlüğü kuruluyor
images

Adana ortak akılla 312 projeyle kalkınma rotasını çizdi
images

Marmaris 2027'ye dört mevsim hedefiyle hazırlanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başakşehir veteranları Zenit'i 3-2 yendi ve dostluk mesajı verdi

On gündür kayıp Selman Alkan için baraj çevresinde yoğun arama

Geleceğe nefes: Edremit'te öğrenciler fidan dikti ve hayvanları ziyaret etti

görme engelli sezgin'in motosiklet hayali keşan'da gerçeğe dönüştü

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi