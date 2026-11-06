Kuşadası'nda tenis şöleni sona erdi: büyükler sonbahar kupası tamamlandı

Turnuva detayları:

Kuşadası Tenis Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi-2, Türkiye Tenis Federasyonu organizasyonunda Adana, Ankara, Aydın ve Bursa etapları arasında yer aldı. Aydın ayağı Kuşadası'nda yapıldı ve Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Kuşadası Belediyesi tarafından hizmete açılan tesiste 2 Kasım'da başlayan turnuvaya 17 kadın ve 30 erkek olmak üzere toplam 47 raket katıldı.

Beş gün süren karşılaşmalar, şehir dışından gelen sporcuların katılımıyla çekişmeli maçlara sahne oldu. Organizasyon, 6 Kasım'da oynanan tekler final müsabakalarıyla son buldu ve kategori şampiyonları belli oldu.

Finaller ve şampiyonlar:

Erkekler tekler kategorisinde Çınar Gül şampiyonluk kürsüsüne çıkarken, Sarp Lider Aydın ikinci oldu. Kadınlar teklerde zafere ulaşan isim Ela Andıç olurken, ikinci sırayı Elif Balım Özdemir aldı.

Çiftler kategorilerinde de heyecan yüksekti: erkeklerde Çınar Gül – Ateş Batur ikilisi birinciliği elde etti, ikinciliği ise ikiz kardeşler Toprak Karakoyunlu – Rüzgar Karakoyunlu aldı. Kadınlar çiftlerde şampiyonluğa ulaşan çift Elif Balım Özdemir – Ela Andıç olurken, Beyzanur Atmır – Nehir Duru çifti turnuvayı ikinci tamamladı.

Ödül töreni ve belediye mesajları:

Final maçlarının ardından düzenlenen ödül törenine Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari ve Ayşegül Dağlı ile Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Sarıdedeoğlu ve Emre Fazlılar katıldı. Belediye yetkilileri dereceye giren sporcuları tebrik ederek kupalarını takdim etti.

Tören sırasında konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, kulübün hayata geçirilmesinde Başkan Ömer Günel'in emeğine vurgu yaparak, "Başkanımız Ömer Günel’e buradan selam göndermek istiyorum. Çünkü onun gerçekten tenise büyük bir ilgisi vardı ve bu kulübün açılmasında büyük emeği oldu. Keşke o da aramızda olsaydı" dedi.

Suvari, tesisin hem sporculara hem de ilçeyi ziyaret eden turistlere hizmet ettiğini belirterek, "Bu tesis aynı zamanda turizme de hizmet eden bir tesis. Bunun gibi tesisler yapmaya devam edeceğiz. Daha da çoğaltacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

KUŞADASI TENİS KULÜBÜNÜN EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞI BÜYÜKLER SONBAHAR KUPASI TÜRKİYE SERİSİ-2, FİNAL KARŞILAŞMALARININ ARDINDAN SONA ERDİ. TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDEN GELEN 47 RAKETİN MÜCADELE ETTİĞİ TURNUVADA, KADINLAR VE ERKEKLER TEKLER İLE ÇİFTLER KATEGORİLERİNDE ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU.