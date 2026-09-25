Kuşadası'nda zincir marketlerde hijyen ve ruhsat denetimleri yoğunlaştı

Kuşadası zabıta ekipleri zincir marketleri denetledi

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekipleri, kent genelinde zincir marketlerde kapsamlı incelemeler yaptı. Denetimler, vatandaşların güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla planlandı ve uygulandı.

Denetimde öncelikli kontrol noktaları

Ekipler; market ruhsatları, şarküteri bölümleri, hijyen şartları, soğuk hava depoları ve gıdaların nasıl muhafaza edildiği gibi kritik alanları tek tek kontrol etti. Ayrıca çalışanların kişisel temizlik ve hijyen kurallarına uyup uymadıkları da değerlendirildi.

Uygunsuz ürünlere el konuldu, denetimler sürecek

Kontroller sırasında uygun şartlarda saklanmadığı belirlenen gıda ürünlerine imha edilmesi için el konuldu. Belediye yetkilileri, denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti ve halk sağlığının korunmasının öncelikli hedef olmaya devam edeceğini vurguladı.

KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI EKİPLER, KENT GENELİNDEKİ ZİNCİR MARKETLERDE KAPSAMLI DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.