Kuşadası'nın dar sokaklarında küçük dev Bucher görevde

filoya katılan 'küçük dev' ve yetenekleri:

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent genelindeki temizlik çalışmalarını teknolojik araçlarla güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haziran ayında filoya dahil edilen 'Küçük Dev Bucher', kompakt gövdesiyle kentin en dar sokaklarından en geniş caddelerine kadar erişim sağlayabiliyor.

Araç; süpürme, yıkama ve dezenfeksiyon görevlerini tek seferde yerine getirebilme özelliğiyle dikkat çekiyor. 850 litre su kapasitesi ve ultra vakumlu çift süpürge başlıkları, cadde ve sokaklarda biriken toz, çöp ve diğer atıkları etkin biçimde temizliyor; aynı anda hem süpürme hem yıkama yapabilmesi ekiplerin iş akışını hızlandırıyor.

saha organizasyonu ve verimlilik:

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bucher'i sahada genellikle iki personelle kullanıyor. Bu düzen, aracın yüksek performansı sayesinde yaklaşık 20 personelin yapabileceği temizlik işini tek seferde tamamlamaya olanak tanıyor. Küçük ve çevik yapısı, klasik temizlik araçlarının ulaşmakta zorlandığı dar sokaklarda büyük avantaj sağlıyor.

Belediye ekipleri kent genelinde çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor. Araç, yoğun kullanılan bölgelerde ve araç trafiğinin fazla olduğu alanlarda zaman ve iş gücü tasarrufu sunarak Kuşadası’nın daha temiz ve düzenli bir kent olması hedeflerine somut katkı sağlıyor.

KOMPAKT YAPISIYLA EN DAR SOKAKLARA DAHİ GİREBİLEN BUCHER, YIKAMA VE SÜPÜRME İŞLEMLERİNİ AYNI ANDA GERÇEKLEŞTİREREK TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA HIZ KATIYOR.