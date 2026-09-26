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Kuşadası'nın yer altındaki aslanı turizme açılmayı bekliyor

Kuşadası Kirazlı'daki aslan görünümlü dikitle tanınan 110 metrelik Aslanlı Mağarası, doğal yapısını koruyor; yöre turizme açılmasını istiyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kuşadası'nın yer altındaki aslanı turizme açılmayı bekliyor

aslanlı mağarasının keşfi ve önemi:

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi Yayla mevkiinde yer alan ve içerisine aldığı aslan görünümündeki dikit nedeniyle Aslanlı Mağarası adıyla bilinen doğal oluşum, bölgenin yer altı zenginlikleri arasında öne çıkıyor. Yaklaşık 110 metrelik uzunluğa sahip mağara; sarkıt, dikit ve traverten oluşumlarıyla dikkat çekerken, hem macera hem de doğa fotoğrafçılığı meraklılarına farklı kareler sunuyor.

mağaranın yapısal özellikleri:

Yöre halkı tarafından Yaren adıyla anılan mağarada, içinde çok sayıda yarasanın yaşadığı biliniyor. Ziyaret güzergâhı, Dereboğazı mevkinde araçtan indikten sonra yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüş gerektiriyor. Giriş bölümünde yaklaşık 6 metrelik dik bir iniş bulunuyor; ardından mağara kabaca batı yönünde, yaklaşık 26 derecelik eğimle devam ediyor. Yaklaşık 40 metreden sonra yapının genişleyerek salon görünümünü aldığı, eğimli tabanın belirginleştiği gözleniyor.

erişim, turizm potansiyeli ve koruma:

Aslanlı Mağarası, halihazırda tam anlamıyla turizm rotalarına dahil edilmiş değil; bu durum mağaranın doğal yapısının korunmasına katkı sağlarken, bölge halkı ekonomik fırsatlar ve tanıtım beklentisi içinde. Mağaranın ulaşılabilirliği, iç yapısının korunması ve ziyaretçi güvenliği sağlanarak bölgeye yeni bir doğa‑macera rotası kazandırılabilir. Fotoğraf ve doğa tutkunları için sunabileceği görsel çeşitlilik, mağaranın cazibesini artırıyor.

Kirazlı Mahalle Muhtarlığı’nın girişimleriyle hazırlanan ve 2017 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulan rapor, bölgenin canlandırılması amacını taşıyor. Aradan geçen sürede mağara doğal yapısını korurken, yöre sakinleri mağaranın gerekli çalışmalar yapılarak turizme kazandırılacağı günü bekliyor. Yerel yönetimlerin, koruma önlemleriyle birlikte planlı bir tanıtım ve altyapı düzenlemesi gerçekleştirmesi, Aslanlı Mağarası’nın hem korunmasını hem de sürdürülebilir turizme katkı sunmasını sağlayabilir.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE, İÇERİSİNDEKİ ASLAN GÖRÜNÜMÜNDEKİ DİKİT NEDENİYLE “ASLANLI MAĞARASI”...

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE, İÇERİSİNDEKİ ASLAN GÖRÜNÜMÜNDEKİ DİKİT NEDENİYLE “ASLANLI MAĞARASI” OLARAK ADLANDIRILAN DOĞAL OLUŞUM, 110 METRELİK YAPISI, SARKIT VE DİKİTLERİYLE DİKKAT ÇEKERKEN, İLÇENİN GİZLİ HAZİNESİ TURİZME KAZANDIRILMAYI BEKLİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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