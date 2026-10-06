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Kuşaklar arası köprü: Manisa'da hayvanlarla dostluk günü

Manisa'da 4 Ekim kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar, yaş almış bireyler ve akademisyenler Hayvan Yaşam Merkezi'nde patili dostlarla bir araya geldi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kuşaklar arası köprü: Manisa'da hayvanlarla dostluk günü

etkinlikte kimler vardı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Manisa Alzheimer Derneği iş birliğiyle 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Hayvan Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, yaş almış bireyler, akademisyenler, Bil Koleji öğrencileri, merkez çalışanları ve hayvanseverler bir araya geldi. Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanı Mehmet Bayram, Veteriner İşleri Dairesi Koordinatörü Derya Hüner, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca ve Alzheimer Derneği Manisa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Hatice Mavioğlu da katıldı.

etkinlikte neler yapıldı:

Gün, merkez gezisi, kukla "Çilli" gösterisi ve sihirbazlık performanslarıyla başladı. Ardından katılımcılar, patili dostlarla doğrudan iletişim kurma fırsatı buldu; hayvanlara mama verildi, onları yakından tanıma ve birlikte vakit geçirme imkanı sağlandı. Etkinlik, farklı kuşakları buluşturarak hem sosyal dayanışma hem de paylaşım odaklı bir ortam oluşturdu.

konuşmalar ve amaç:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Bayram etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Çocuklarımızın hayvanlarla kurduğu bağı görmek, huzurevindeki büyüklerimizin onlarla vakit geçirirken yaşadığı mutluluğa tanıklık etmek bizim için çok kıymetli. Hayvan Yaşam Merkezi’mizin sadece hayvanların bakım ve tedavilerinin yapıldığı bir alan değil, aynı zamanda insanların hayvanlarla buluştuğu, sevgi ve farkındalığın büyüdüğü bir yaşam alanı olmasını istiyoruz. Bu tür buluşmaları da önümüzdeki dönemde artırmayı hedefliyoruz"

Veteriner İşleri Dairesi Koordinatörü Derya Hüner de etkinliğin amaçlarını vurgulayarak, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Hayvan Yaşam Merkezi’mizde çok özel bir buluşma gerçekleştirdik. Çocuklarımızı, büyüklerimizi, akademisyenlerimizi ve hayvan yaşam merkezi çalışanlarımızı aynı ortamda buluşturduk" ifadelerini kullandı.

Alzheimer Derneği Manisa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Hatice Mavioğlu ise programın üç farklı grubun buluşmasına imkân verdiğini belirterek, "Yaşamın üç özel grubunu bu anlamlı haftada buluşturmak istedik. Burada yapılan etkinlikte insanlığın en çok ihtiyacı olan sevgiyi besliyoruz. Etkinliğimizde de bunu bizzat gözlemledik. Barınağı gezdik, uzaktan hayvanları sevdik, onlara mamalar götürdük ve hepimiz mutlu olduk" dedi.

Programın ardından katılımcılar, Hayvan Yaşam Merkezi'ndeki patili dostlarla vakit geçirerek hem hayvanları yakından tanıma hem de kuşaklar arası bağları güçlendirme fırsatı buldu. Yerel kurumların iş birliğiyle düzenlenen bu tür etkinliklerin, hayvan sevgisini küçük yaşta kazandırma ve yaş almış bireylerin sosyalleşmesine katkı sağlama hedefi taşıdığı vurgulandı.

MANİSA’DA 4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR VE YAŞ ALMIŞ...

MANİSA’DA 4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR VE YAŞ ALMIŞ BİREYLER, HAYVAN YAŞAM MERKEZİ’NDE PATİLİ DOSTLARLA BİR ARAYA GELDİ. FARKLI KUŞAKLARI BULUŞTURAN ETKİNLİKTE HAYVAN SEVGİSİ, EMPATİ VE SOSYAL DAYANIŞMA VURGUSU YAPILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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