Kuşakları buluşturan zafer koşusu Manisa'da coşkuyla tamamlandı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 30 Ağustos Zafer Koşusu, kentte farklı yaş gruplarını bir araya getirdi. Organizasyona 9 ile 86 yaş arasında toplam 550 kişi katıldı.

parkur ve katılım detayları:

Koşu, Cumhuriyet Meydanı'ndan start aldı ve Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde sona erdi. Katılımcılar, 6,55 kilometrelik parkur boyunca zafer coşkusunu paylaştı; her yaş grubundan sporcular farklı kategorilerde dereceye girmek için mücadele etti.

ödüller ve öne çıkan katılımcılar:

Etkinlik sonunda yaş kategorilerine göre ilk üçe giren sporculara madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verildi. Organizasyonun en dikkat çeken ismi ise İzmir’in Urla ilçesinden gelen 86 yaşındaki Ali Işıkbol oldu; enerjisi ve kararlılığıyla izleyicilerin takdirini topladı.

9 yaşındaki çocuklardan 86 yaşındaki katılımcılara kadar geniş bir yaş aralığının aynı parkurda buluştuğu koşu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve ruhuna uygun görüntüler sundu ve sporun birleştirici gücünü vurguladı.

MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN 30 AĞUSTOS ZAFER KOŞUSU’NA, 9 İLE 86 YAŞ ARASINDA 550 KİŞİ KATILDI.