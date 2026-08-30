Dolar 48,2461 +0,03%
Euro 56,0155 +0,26%
Bist 14.553,48 -0,60%
Altın Gram 6.959,07 -0,96%
EUR/USD 1,1604 +0,14%
Brent Petrol 88,84 +3,16%
--°

Kuşakları buluşturan zafer koşusu Manisa'da coşkuyla tamamlandı

Manisa'da 30 Ağustos Zafer Koşusu'na 9 ile 86 yaş arasında 550 kişi katıldı; 6,55 kilometrelik parkur Cumhuriyet Meydanı'ndan sona erdi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 18:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kuşakları buluşturan zafer koşusu Manisa'da coşkuyla tamamlandı

Kuşakları buluşturan zafer koşusu Manisa'da coşkuyla tamamlandı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 30 Ağustos Zafer Koşusu, kentte farklı yaş gruplarını bir araya getirdi. Organizasyona 9 ile 86 yaş arasında toplam 550 kişi katıldı.

parkur ve katılım detayları:

Koşu, Cumhuriyet Meydanı'ndan start aldı ve Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde sona erdi. Katılımcılar, 6,55 kilometrelik parkur boyunca zafer coşkusunu paylaştı; her yaş grubundan sporcular farklı kategorilerde dereceye girmek için mücadele etti.

ödüller ve öne çıkan katılımcılar:

Etkinlik sonunda yaş kategorilerine göre ilk üçe giren sporculara madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verildi. Organizasyonun en dikkat çeken ismi ise İzmir’in Urla ilçesinden gelen 86 yaşındaki Ali Işıkbol oldu; enerjisi ve kararlılığıyla izleyicilerin takdirini topladı.

9 yaşındaki çocuklardan 86 yaşındaki katılımcılara kadar geniş bir yaş aralığının aynı parkurda buluştuğu koşu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve ruhuna uygun görüntüler sundu ve sporun birleştirici gücünü vurguladı.

MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ...

MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN 30 AĞUSTOS ZAFER KOŞUSU’NA, 9 İLE 86 YAŞ ARASINDA 550 KİŞİ KATILDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Taranto 2026'da Cansel Özkan koparmada zirveye çıktı
images

Dünya şampiyonları Afyonkarahisar'da buluşuyor: MXGP Türkiye'ye geri sayım
images

Büyükkılıç 15 bini aşkın öğrenciyle yaz spor şöleninde buluştu
images

Manisa FK hazırlıklarını hızlandırdı: hedef Aktepe'de 3 puan

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yenice'ye yeni acil sağlık istasyonu: erişim ve müdahale hızında hedef iyileşme

Aydın'da incir hasadında verim, kalite ve ihracata çözüm arayışı

Şırnak'ta emniyetten ağustos ayı güvenlik değerlendirmesi

Samsun'da illeri dolaşan kuyumcu hırsızı 100 bin TL'lik ziynet eşyasıyla yakalandı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı