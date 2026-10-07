Kuşcenneti KYK yurdu öğrencilerinden barınak ziyaretinde sokak hayvanlarına destek

etkinlik ve ziyaret:

Kuşcenneti KYK Yurdu öğrencileri, hayvanları koruma günü dolayısıyla Bandırma Müftülüğü bünyesindeki yurtta görev yapan Manevi Danışman Selahattin Duran koordinasyonunda yakın çevredeki hayvan barınağını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğrenciler, barınakta yaşayan sokak hayvanları için hazırladıkları yiyecekleri götürdü ve doğrudan beslenmelerine katkı sağladı.

barınak yetkililerinden bilgi ve eğitim:

Barınak yetkilileri, öğrencilere hayvanların bakım süreçleri, beslenme düzenleri ve ihtiyaçları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Öğrenciler, barınaktaki hayvanlarla birebir ilgilenirken tıbbi bakım, beslenme programları ve hijyen uygulamaları hakkında uygulamalı bilgi edindi.

Etkinlik sırasında ayrıca hayvan sevgisi ve sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığın artırılmasına yönelik farkındalık çalışmaları yapıldı. Bu çalışmaların amacı, öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirerek kalıcı bir sahiplenme ve destek kültürü oluşturmak olarak açıklandı.

Ziyaret, hem barınağın günlük ihtiyaçlarına kısa vadeli katkı sağladı hem de katılımcı öğrencilerde hayvan hakları ve bakımına ilişkin farkındalığın artmasına katkıda bulundu. Organizasyonun ilerleyen dönemlerde benzer ziyaretler ve bilgilendirme etkinlikleriyle sürdürüleceği bildirildi.

KUŞCENNETİ KYK ÖĞRENCİLERİNDEN SOKAK HAYVANLARINA DESTEK