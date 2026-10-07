Dolar 49,1140 -0,12%
Euro 55,1105 -0,43%
Bist 12.256,49 -0,95%
Altın Gram 6.566,80 -0,68%
EUR/USD 1,1199 -0,56%
Brent Petrol 100,96 +0,38%
--°

Kuşcenneti KYK yurdu öğrencilerinden barınak ziyaretinde sokak hayvanlarına destek

Kuşcenneti KYK Yurdu öğrencileri, Selahattin Duran koordinesinde hayvanları koruma günü için barınağı ziyaret edip yiyecek verdi, bakım bilgisi aldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Kuşcenneti KYK yurdu öğrencilerinden barınak ziyaretinde sokak hayvanlarına destek

etkinlik ve ziyaret:

Kuşcenneti KYK Yurdu öğrencileri, hayvanları koruma günü dolayısıyla Bandırma Müftülüğü bünyesindeki yurtta görev yapan Manevi Danışman Selahattin Duran koordinasyonunda yakın çevredeki hayvan barınağını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğrenciler, barınakta yaşayan sokak hayvanları için hazırladıkları yiyecekleri götürdü ve doğrudan beslenmelerine katkı sağladı.

barınak yetkililerinden bilgi ve eğitim:

Barınak yetkilileri, öğrencilere hayvanların bakım süreçleri, beslenme düzenleri ve ihtiyaçları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Öğrenciler, barınaktaki hayvanlarla birebir ilgilenirken tıbbi bakım, beslenme programları ve hijyen uygulamaları hakkında uygulamalı bilgi edindi.

Etkinlik sırasında ayrıca hayvan sevgisi ve sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığın artırılmasına yönelik farkındalık çalışmaları yapıldı. Bu çalışmaların amacı, öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirerek kalıcı bir sahiplenme ve destek kültürü oluşturmak olarak açıklandı.

Ziyaret, hem barınağın günlük ihtiyaçlarına kısa vadeli katkı sağladı hem de katılımcı öğrencilerde hayvan hakları ve bakımına ilişkin farkındalığın artmasına katkıda bulundu. Organizasyonun ilerleyen dönemlerde benzer ziyaretler ve bilgilendirme etkinlikleriyle sürdürüleceği bildirildi.

KUŞCENNETİ KYK ÖĞRENCİLERİNDEN SOKAK HAYVANLARINA DESTEK

KUŞCENNETİ KYK ÖĞRENCİLERİNDEN SOKAK HAYVANLARINA DESTEK

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

KKTC’de Lefkoşa ve Girne’ye iki yeni yükseköğrenim yurdu yapılacak
images

Eskişehirli öğrenci takımı TEKNOFEST İHA yarışmasında ilk 10'a girip şampiyonluk...
images

BŞEÜ'nün ESTEKFEST 2026 çıkışı: özgün buluşlar ziyaretçilerin ilgisini topladı
images

akub gönüllülerine psikolojik ilk yardım eğitimi verildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

büyükkılıç ve belediye başkanlarından il emniyet müdürü ergen’e hayırlı olsun ziyareti

Aydın'da yeni dönem: Çıldır Havalimanı ticari uçuşlara hazırlanıyor

Gök ışığı araç kamerasında: Elazığ-Pertek'te yıldırımın düştüğü anlar

Gizli ilerleyen böbrek kanserinde erken teşhis böbreği koruyor

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi