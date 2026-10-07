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Küsget ve 25 Aralık sanayi yollarında kapsamlı onarım

Şehitkamil Belediyesi, KÜSGET ve 25 Aralık Sanayi Sitesi'nde 35 kilometrelik yol asfaltlayarak ulaşıma yatırım yaptı; toplam 75 bin ton asfalt serildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Küsget ve 25 Aralık sanayi yollarında kapsamlı onarım

Küsget ve 25 Aralık sanayi yollarında yürütülen çalışmalar

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz öncülüğünde başlatılan asfaltlama seferberliği, KÜSGET ile 25 Aralık Sanayi Sitesi'ni kapsayan Sanayi Mahallesindeki ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Göreve gelir gelmez bölgede yoğunlaşan trafik nedeniyle yıpranan yolların yenilenmesi yönünde adımlar atıldı ve çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

çalışmanın kapsamı:

Belediye ekipleri şu ana kadar bölgedeki toplam 35 kilometrelik yolda asfaltlama gerçekleştirdi ve saha çalışmaları kapsamında 75 bin ton asfalt serimi yapıldı. Yapılan çalışmalar yalnızca mevcut yolların yenilenmesiyle sınırlı kalmayıp, 25 Aralık Sanayi Sitesi gibi yeni gelişen güzergâhlarda da yeni yol açma ve asfaltlama faaliyetleri içeriyor. Bu sayede sanayi bölgelerinin hem araç trafiği hem de ağır tonajlı taşıt kullanımı dikkate alındığında daha dayanıklı bir yol ağına kavuşması hedefleniyor.

saha etkisi ve yerel tepkiler:

Bölgedeki esnaf, yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getiriyor; ağır araç trafiği ve kamyon hareketliliğinin yollarda yarattığı aşınmanın giderilmesinin hem ulaşımı kolaylaştırdığı hem de araç bakım maliyetlerini azalttığı belirtiliyor. Belediye çalışmalarını yerinde sürdürüyor ve bölge taleplerine cevap verildiği vurgulanıyor.

Umut Yılmaz ise KÜSGET hakkında, "KÜSGET, Gaziantep’in can damarlarından biri." ifadesini kullanarak bölgenin üretim ve istihdam açısından önemine dikkat çekti. Yılmaz ayrıca, "Biz günü kurtaran işlerin değil, kalıcı çözümlerin peşindeyiz." sözleriyle altyapı yatırımlarının sürdürüleceğini belirtti.

Şehitkamil Belediyesi, bölgedeki yollar yenilenip yeni güzergâhlar tamamlanana kadar çalışmaların devam edeceğini bildiriyor; hedef, sanayi merkezlerinin ulaşımla ilgili sorunlarını kalıcı şekilde çözmek ve bölgenin ticari işleyişini desteklemek.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ’IN KÜSGET VE 25 ARALIK SANAYİ SİTESİ’NDE BAŞLATTIĞI...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ’IN KÜSGET VE 25 ARALIK SANAYİ SİTESİ’NDE BAŞLATTIĞI ASFALTLAMA SEFERBERLİĞİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. SANAYİ MAHALLESİ’Nİ KAPSAYAN BÖLGEDE BUGÜNE KADAR 35 KİLOMETRELİK YOLDA ASFALTLAMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, TOPLAM 75 BİN TON ASFALT SERİMİ YAPILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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