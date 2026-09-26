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Kuştepe köyünde bahçede çıkan yangın ağaçlarda hasara neden oldu

Adıyaman'ın Kuştepe köyünde henüz belirlenemeyen nedenle bahçede yangın çıktı; ihbarla itfaiye müdahale etti, can kaybı yok, bazı ağaçlar zarar gördü.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 16:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kuştepe köyünde bahçede çıkan yangın ağaçlarda hasara neden oldu

olay yeri ve müdahale:

Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir bahçede yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

hasar ve can güvenliği:

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak bahçedeki bazı ağaçlar yangından zarar gördü. Bölge sakinleri ve ekipler hasarın tespitine başladı.

soruşturma:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı. Yapılacak çalışmalarla yangının başladığı nokta ve olası sebepler incelenecek.

ADIYAMAN’DA BAHÇEDE ÇIKAN YANGIN AĞAÇLARA ZARAR VERDİ.

ADIYAMAN’DA BAHÇEDE ÇIKAN YANGIN AĞAÇLARA ZARAR VERDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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