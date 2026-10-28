Dolar 49,8239 +0,08%
Euro 55,5536 +0,34%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.541,73 +0,23%
EUR/USD 1,1157 +0,23%
Brent Petrol 110,51 +1,01%
--°

Kütahya Aile Derneği tarihi mirası cami ve türbelerde keşfetti

Kütahya Aile Derneği üyeleri, kentteki tarihi cami ve türbeleri gezerek Takvacılar, Lala Hüseyin Paşa ve Aşağı Hisar gibi mekanların kültürel önemini tanıdı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 21:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kütahya Aile Derneği tarihi mirası cami ve türbelerde keşfetti

Gezi kapsamı:

Kütahya Aile Derneği üyeleri, kentin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanımak amacıyla düzenlenen bir gezi gerçekleştirdi. Katılımcılar, cami, türbe ve diğer tarihî mekanları ziyaret ederek bölgenin geçmişine dair gözlemler yaptı.

Ziyaret edilen yapılar:

Gezi kapsamında Takvacılar Camii, Lala Hüseyin Paşa Camii, Kadılar Camii, Ahi Evran Camii, İshak Fakih Camii ve Aşağı Hisar Camii gibi kentin önemli tarihî yapıları tek tek gezildi.

Amaç ve kazanımlar:

Ziyaretin amacı, Kütahya’nın köklü geçmişi ve manevi değerlerinin daha geniş çevrelerce tanınmasına katkı sağlamak olarak belirtildi. Dernek üyeleri, bu mekanlar aracılığıyla kentin kültürel dokusunu, mimari özelliklerini ve tarihî önemini yerinde görme fırsatı buldu.

KÜTAHYA AİLE DERNEĞİ ÜYELERİ, KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINI YAKINDAN TANIMAK AMACIYLA CAMİ...

KÜTAHYA AİLE DERNEĞİ ÜYELERİ, KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINI YAKINDAN TANIMAK AMACIYLA CAMİ, TÜRBE VE TARİHİ MEKANLARI ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Otobüste 29 ekim sürprizi: bando, bayraklar ve duygusal anlar
images

Osmaniye'de 103 metrelik bayrakla cumhuriyet coşkusu
images

Iğdır’da cumhuriyet coşkusu anıta çelenkle başladı
images

Tut'ta yollar göle döndü, belediye seferber

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kasım'dan net uyarı: İsrail çekilene dek direniş sürecek

Sultangazi'de gecenin ortasında seyir halindeki araç aniden alev aldı

Şanlıurfa'da Karaali Mahallesi'nde aniden bastıran sağanak yaşamı aksattı

Hatay'da fırtına tedbiri: kent genelinde bayraklar geçici olarak indirildi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş