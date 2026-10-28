Kütahya Aile Derneği tarihi mirası cami ve türbelerde keşfetti

Gezi kapsamı:

Kütahya Aile Derneği üyeleri, kentin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanımak amacıyla düzenlenen bir gezi gerçekleştirdi. Katılımcılar, cami, türbe ve diğer tarihî mekanları ziyaret ederek bölgenin geçmişine dair gözlemler yaptı.

Ziyaret edilen yapılar:

Gezi kapsamında Takvacılar Camii, Lala Hüseyin Paşa Camii, Kadılar Camii, Ahi Evran Camii, İshak Fakih Camii ve Aşağı Hisar Camii gibi kentin önemli tarihî yapıları tek tek gezildi.

Amaç ve kazanımlar:

Ziyaretin amacı, Kütahya’nın köklü geçmişi ve manevi değerlerinin daha geniş çevrelerce tanınmasına katkı sağlamak olarak belirtildi. Dernek üyeleri, bu mekanlar aracılığıyla kentin kültürel dokusunu, mimari özelliklerini ve tarihî önemini yerinde görme fırsatı buldu.

KÜTAHYA AİLE DERNEĞİ ÜYELERİ, KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINI YAKINDAN TANIMAK AMACIYLA CAMİ, TÜRBE VE TARİHİ MEKANLARI ZİYARET ETTİ.