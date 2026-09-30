kütahya arkeoloji ve maden müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı

kütahya arkeoloji ve maden müzesi ziyarete açıldı

Kütahya’nın tarih ve kültür mirasını bir arada sunan Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında yapılan açılışta Bakan Ersoy, müzede sergilenen eserleri inceledi ve mekanın kent belleğini bütüncül bir yaklaşımla yansıttığını vurguladı.

koleksiyon ve sergilenen eserler:

Müze, arkeolojik buluntular, etnografik parçalar, çini geleneğine ilişkin koleksiyonlar ve madencilik tarihini aynı çatı altında topluyor. Bakan Ersoy, müzenin toplamda 62 bin 701 eseri muhafaza edeceğini; bunun içinde 30 bin 959 arkeolojik eser, 4 bin 78 etnografik eser ve 27 bin 664 sikkenin yer aldığını açıkladı. Ziyaretçilere sunulacak olan eser sayısının ise yaklaşık 3 bin 300 olduğu belirtildi.

Müzede ayrıca yerel kazılardan çıkan parçalar da sergilenecek. Aizanoi Antik Kenti, Seyitömer Höyük ve Tavşanlı Höyük kazılarından getirilen eserler koleksiyonda yer alıyor; Tavşanlı Höyük kazıları ise 12 aylık kazı statüsüne alındı. Müze koleksiyonunun dikkat çeken parçaları arasında, Parmakören Köyü Camii duvarında bulunan ve 1816-1817 yıllarına ait Mekke, Medine ve Kudüs tasvirlerini içeren Hac Şahadetnameleri bulunuyor.

müze altyapısı ve kentin turizm hedefleri:

Müze, ziyaretçilere yönelik donanım olarak 150 kişilik konferans salonu, geçici sergi alanı, çocuk müzesi ve restoran gibi bölümler içeriyor. Bu düzenlemelerle çocuklara yönelik müzecilik anlayışının da öne çıkarıldığı ifade edildi.

Kütahya Valisi Musa Işın, kentin farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve tarihi kimliğinin korunarak tanıtılmasının önemine dikkat çekti. Turizm Master Planı uygulamalarına değinen Işın, Aizanoi Antik Kenti’ndeki tapınak, tiyatro ve stadyum gibi bölümlere yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ayrıca Dumlupınar Diorama Müzesi’nin 11 ayda 28 bin kişi tarafından ziyaret edildiği ve Saman Pazarı bölgesinin yeniden düzenleneceği aktarıldı.

Yetkililer, Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi’nin açılmasıyla kentin tarihî ve kültürel mirasının daha geniş kitlelere tanıtılmasının, bölge turizmine ve kültürel yaşama önemli katkı sağlayacağını belirtti. Son 24 yılda kentte kültür ve turizm alanında yapılan yatırımların tutarı ise 612 milyon lira olarak açıklandı; aynı dönemde işletme belgeli tesis sayısı 3’ten 75’e, yatak kapasitesi ise 324’ten 4 bin 407’ye yükseldi.

KÜTAHYA ARKEOLOJİ VE MADEN MÜZESİ ZİYARETE AÇILDI.