Eğitimin amacı ve organizasyonu:

Kütahya Belediyesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması hedefiyle personele yönelik Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi düzenledi. Eğitim, belediyenin çalışma süreçlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla planlandı.

Program, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda belediye konferans salonunda gerçekleştirildi. İki oturum halinde düzenlenen etkinliğe, belediyenin farklı birimlerinde görev yapan personel katıldı.

Eğitimin içeriği ve aktarımı:

Eğitimi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) eğitmeni Doç. Dr. Mustafa Kemal Topçu verdi. Oturumlarda kurum faaliyetlerini etkileyebilecek risklerin önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesine ilişkin süreçler ayrıntılı biçimde ele alındı.

Katılımcılara risk analizi yöntemleri, önceliklendirme kriterleri ve risklere karşı alınabilecek önleyici tedbirler aktarıldı. Uygulamalı örnekler ve tartışmalarla, muhtemel sorunlara karşı proaktif yaklaşım geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Beklenen etkiler ve sürdürülebilirlik:

Eğitim, kurum içi işleyişin sağlıklı hale getirilmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli ve kesintisiz yürütülmesi hedeflerine doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor. Personelin risk yönetimi konusundaki farkındalığı ve yetkinlik düzeyinin artırılması planlanıyor.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, hizmet içi eğitim programlarını sürdüreceklerini belirterek, bu çalışmaların kurumsal gelişimi destekleyip vatandaşlara sunulan hizmetlerin niteliğini yükselteceğini ifade ettiler.

KÜTAHYA BELEDİYESİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ