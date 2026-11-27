Kütahya Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Kütahya Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak ve vatandaşlara sunulan hizmetleri daha etkin yürütmek amacıyla araç filosuna 7 yeni araç kazandırdı. Araçların toplam yatırım bedelinin 13 milyon 646 bin 713 TL olduğu bildirildi. Satın alma işlemi, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla gerçekleştirildi ve tanıtım programına Belediye Başkanı Eyüp Kahveci katıldı.

Araç dağılımı:

Edinilen araçlar belediyenin farklı birimlerinde kullanılmak üzere tahsis edildi. Buna göre 2 adet tek kabin kamyonet Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne, 2 adet çift kabin kamyonet Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne verildi. Ayrıca Destek Hizmetleri Müdürlüğü envanterine 1 cenaze nakil aracı eklenirken, Zabıta Müdürlüğü bünyesine 2 motosiklet dahil edildi.

Hizmet hedefleri ve kullanım alanları:

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yeni araçların saha çalışmaları, altyapı hizmetleri, veterinerlik hizmetleri ve zabıta faaliyetlerinde kullanılacağını belirterek, hizmet süreçlerinin daha etkin yürütülmesinin hedeflendiğini ifade etti. Belediyenin şehrin ihtiyaçları doğrultusunda araç ve ekipman altyapısını güçlendirmeye devam edeceği kaydedildi.

KÜTAHYA BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNA 7 YENİ ARAÇ KAZANDIRDI