Toplantı ve oylama:

Kütahya Belediye Meclisi 3. Dönem 10. Olağan 2. Birleşim Toplantısı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda toplandı. Toplantıda tek gündem maddesi olarak 2027 mali yılı ve takip eden iki yıla ait belediye bütçesi görüşüldü.

Bütçe, meclisin 4 Kasım 2026 tarihli ve 347 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmiş; komisyondaki çalışmaların tamamlanmasının ardından meclis gündemine taşındı. Toplantıda ilk olarak bütçe kararnamesi okundu ve ardından meclis üyelerinin isimleri tek tek çağrılarak oylamaya geçildi. Yapılan oylamada bütçe oy birliğiyle kabul edildi.

Bütçenin boyutu ve denkleştirme planı:

Meclise sunulan plan doğrultusunda 2027 yılı mali bütçesi 9 milyar 818 milyon TL olarak belirlendi. Bütçe denkliği, 9 milyar 418 milyon TL gelir ve 400 milyon TL borçlanma öngörüsüyle sağlanacak şekilde tasarlandı.

Gelir ve borçlanma:

Belediyenin gelir bütçesi 9 milyar 418 milyon TL olarak kaydedildi; eksik kalan kısmın karşılanması için 400 milyon TL tutarında borçlanma planlandı. Bu kalemler mecliste detaylı şekilde okunup oylanarak kabul edildi.

Başkanın değerlendirmesi ve öncelikler:

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, bütçenin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından alınan kararın Kütahya ve kent halkı için hayırlı olmasını diledi. Kahveci, bütçenin şehrin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin sürdürülmesi, belediye kaynaklarının etkin kullanılması ve Kütahya'nın gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların hayata geçirilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı ve süreçte emeği geçen meclis üyelerine teşekkür etti.

Toplantı, meclis üyelerinin dilek ve temennilerini paylaşmasının ardından sona erdi.

KÜTAHYA BELEDİYESİ'NİN BÜTÇESİ 9 MİLYAR 818 MİLYON TL