Kütahya OSB Akademi'de yapay zekâ eğitimi: hibrit zekâ ve kurumsal güvenlik odağı

Eğitimin kapsamı ve amaçları:

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından düzenlenen eğitim, çalışanların mesleki gelişimini desteklemek ve iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla OSB Akademi çatısı altında gerçekleştirildi. Eğitmen Harun Seyhan yönetiminde yürütülen programda yapay zekânın yalnızca sohbet aracı olmanın ötesinde, günlük iş süreçlerini hızlandıran ve tekrar eden görevleri devralarak üretkenliği artıran bir çalışma ortağı olarak kullanımı ele alındı.

Program boyunca katılımcılara, ChatGPT, Claude, Gemini, Manus, Copilot ve Grok başta olmak üzere güncel yapay zekâ araçlarının farklı kullanım alanları ve sağladıkları avantajlar anlatıldı; amaç, çalışanların bu araçları güvenli ve sistematik şekilde iş süreçlerine entegre edebilmelerini sağlamaktı.

Araçlar ve uygulamalı kullanım örnekleri:

Eğitimde yapay zekâ okuryazarlığı, büyük dil modellerinin temel çalışma prensipleri ve üretken yapay zekâların iş hayatına getirdiği hız, kalite ve tutarlılık kazanımları kapsamlı biçimde işlendi. Hibrit Zekâ modeliyle insan zekâsı ve yapay zekânın nasıl birlikte çalışacağı, devredilebilir işlerin nasıl belirleneceği ve High Agency yaklaşımının iş gücü verimliliğine etkileri paylaşıldı.

Katılımcılara operasyon, üretim ve kalite süreçlerinde somut uygulama örnekleri sunuldu: vardiya ve arıza raporlarının özetlenmesi, iş talimatı ve kontrol listelerinin hazırlanması, kök neden analizleri ve düzeltici faaliyet metinlerinin oluşturulması gibi görevlerde yapay zekâ kullanımı gösterildi. Satın alma ve idari süreçlerde ise tedarikçi tekliflerinin karşılaştırılması, sözleşme ve şartnamelerin incelenmesi ile toplantı notlarından karar ve aksiyon listeleri üretilmesi gibi pratik uygulamalara yer verildi.

Teknik uygulamalar ve istem (prompt) yaklaşımı:

Eğitimde ayrıca Copilot ile Word, Excel, Outlook ve Teams uygulamalarında ortak çalışma yöntemleri, Claude Cowork ile yerel dosyaların analiz edilmesi, PDF ve düzensiz belgelerden yapılandırılmış veri çıkarılması pratikleri ve NotebookLM aracılığıyla kurumsal doküman havuzları oluşturma süreçleri ele alındı. Etkili istem oluşturmanın temelleri olan rol, görev, bağlam, kısıt ve format unsurları detaylandırıldı ve departmanlara özel istem kütüphaneleri ile yapay zekâ asistanları oluşturma yöntemleri gösterildi.

Uygulamalar, katılımcıların kendi departmanlarına ait gerçek dokümanlar ve iş senaryoları üzerinden yürütüldü; bu sayede araçların günlük iş akışlarına entegrasyonu ve hemen kullanılabilecek çıktıların üretilmesi sağlandı.

Güvenlik, veri gizliliği ve doğrulama:

Eğitimde kurumsal güvenlik ve veri gizliliği konuları güçlü şekilde vurgulandı. Kurumsal verilerin paylaşımında dikkat edilmesi gereken sınırlar, veri maskeleme yöntemleri ve bireysel ile kurumsal hesaplar arasındaki veri işleme farklılıkları uygulamalı örneklerle tartışıldı. Ayrıca yapay zekâ çıktılarında görülebilen halüsinasyon riski, kaynak talep etme ve farklı modeller üzerinden çapraz doğrulama yöntemleri üzerinde duruldu.

Programın sonunda eğitmen, yapay zekânın doğru, güvenli ve sistematik kullanıldığında iş süreçlerine sağladığı katkıyı bir kez daha vurguladı. OSB Akademi'nin sanayinin güncel ihtiyaçlarına yönelik nitelikli eğitim programlarıyla çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye devam edeceği bildirildi.

"YAPAY ZEKÂYI İŞ HAYATINDA ETKİN KULLANMA" EĞİTİMİ, EĞİTMEN HARUN SEYHAN'IN ANLATIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.