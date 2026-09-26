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Kütahya OSB itfaiyeciliğin stratejik önemine dikkat çekti

Kütahya OSB Başkanı Tolga Eskioğlu, İtfaiyeciler Haftası'nda itfaiyecilerin fedakârlığını vurgulayarak OSB itfaiyesinin kapasite artırımlarına dikkat çekti.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kütahya OSB itfaiyeciliğin stratejik önemine dikkat çekti

Eskioğlu'nun mesajı:

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda itfaiyecilerin toplum güvenliği için üstlendiği görevleri öne çıkardı.

Eskioğlu, itfaiyeciliğin yalnızca yangın söndürmeden ibaret olmadığını, doğal afetler, trafik kazaları, arama-kurtarma ve çeşitli acil durumlarda da toplumun can ve mal güvenliğinin korunmasında kritik rol oynadığını belirtti.

OSB itfaiyesinin görevleri:

Mesajında özellikle organize sanayi bölgelerinde itfaiye teşkilatlarının öneminin arttığını vurgulayan Eskioğlu, Kütahya OSB İtfaiye Teşkilatının bölgede ortaya çıkabilecek yangın ve acil durumlara en kısa sürede müdahale etme amacıyla faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Eskioğlu, itfaiye biriminin çalışanların can güvenliğini sağlamanın yanı sıra sanayicilerin yatırımlarının korunması ve üretimin sürekliliğinin güvence altına alınmasında da stratejik bir görev üstlendiğini kaydetti.

kapasite geliştirme ve anma:

Kütahya OSB olarak itfaiye ve acil müdahale kapasitesini sürekli geliştirdiklerini söyleyen Eskioğlu, personel, araç, ekipman ile eğitim ve müdahale kabiliyetinin güçlendirilmesine özel önem verdiklerini belirtti.

Mesajını, başta Kütahya OSB İtfaiye Teşkilatı'nda görev yapanlar olmak üzere tüm itfaiyecilerin İtfaiyeciler Haftası'nı kutlayarak tamamlayan Eskioğlu, görevleri sırasında hayatını kaybeden itfaiye personelini rahmet ve minnetle andı.

TOLGA ESKİOĞLU

TOLGA ESKİOĞLU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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