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Kütahya-Tavşanlı yolunda çarpışma: 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kütahya-Tavşanlı kara yolunda Yoncalı Kavşağı yakınında minibüsle çarpışan 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Umut Sökmen olay yerinde hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 17:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kütahya-Tavşanlı yolunda çarpışma: 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

kaza ayrıntıları:

Kütahya-Tavşanlı kara yolu Yoncalı Kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada, Kütahya yönüne seyreden H.G. (67) idaresindeki 43 HF 676 plakalı yolcu minibüsü ile 23 yaşındaki sürücü Mehmet Umut Sökmen'in kullandığı 43 AHF 335 plakalı motosiklet kavşak yakınında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Mehmet Umut Sökmen ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

müdahale ve inceleme:

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Sökmen’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından Sökmen'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

ilk bulgular ve soruşturma:

Polis ve jandarma ekiplerinin ilk tespitlerine göre, motosikletin yolun ters yönünde ilerlediği belirlenmiş durumda. Olayla ilgili olarak trafik ve adli incelemeler sürüyor; kaza nedenine ilişkin kesin sonuca ulaşmak için delil ve tanık beyanlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

KÜTAHYA’DA MİNİBÜSLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN 23 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

KÜTAHYA’DA MİNİBÜSLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN 23 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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