Dolar 50,1526 +0,06%
Euro 56,1395 -0,06%
Bist 11.223,36 -0,97%
Altın Gram 6.551,84 -1,22%
EUR/USD 1,1187 -0,28%
Brent Petrol 98,57 +0,28%
--°

Kütahya yolunda sıkı denetim: araçlar tek tek durduruluyor

İhsaniye'de 7 kişinin öldürülmesi üzerine zanlının Kütahya'ya gelebileceği ihtimaline karşı Kütahya-Afyonkarahisar yolunda polis kontrolleri artırıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 18:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kütahya yolunda sıkı denetim: araçlar tek tek durduruluyor

güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı:

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmesinin ardından, güvenlik güçleri olası kaçış rotalarını kapatmak için harekete geçti. Yetkililer, zanlının Kütahya yönüne geçme ihtimali üzerine kara yolunda önlemleri sıklaştırdı.

kontrol noktalarında uygulanan denetimler:

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda kurulan polis kontrol noktalarında ekipler, Kütahya istikametine seyreden araçları tek tek durduruyor. Uygulamada sürücülerin kimlik kontrolleri yapılıyor, araçların bagajları ve iç kısımları aranıyor.

Kontroller sırasında şüpheli görülmesi durumunda ekipler titiz bir inceleme yürütüyor; görevli personel kimlik bilgilerini inceliyor ve araçlarda gerekli görülürse daha ayrıntılı arama gerçekleştiriliyor.

amaç ve operasyonun sürdürülebilirliği:

Kent girişleri ve kara yolu üzerindeki yoğun güvenlik tedbirleriyle, zanlının yakalanması amaçlanıyor. Polis ekipleri, kaçış güzergahlarındaki denetimleri artırarak olayla bağlantılı şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Söz konusu uygulamalar, bölgedeki vatandaş güvenliğini sağlamaya ve soruşturmanın seyrine göre ihtiyaca göre genişletilmeye devam edileceği kaydedildi.

Kütahya-Afyonkarahisar yolunda 7 kişiyi öldüren zanlıya yönelik güvenlik önlemleri...

Kütahya-Afyonkarahisar yolunda 7 kişiyi öldüren zanlıya yönelik güvenlik önlemleri artırıldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sis nedeniyle Niğde-Kayseri kara yolunda sürücü yaşamını yitirdi
images

İhsaniye katliamında başından vurulan kadın entübe edildi, durumu kritik
images

Afyonkarahisar'daki saldırıda başından vurulan kadın yoğun bakımda
images

Esenyurt'ta araç kontrolüyle başlayan operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silahl...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İhsaniye katliamında başından vurulan kadın entübe edildi, durumu kritik

Bayburt'ta değerleriyle güçlü ailem projesinde kitap tahlili yapıldı

Endoskopik yöntemle 7 günlük bebekte koanal atrezi başarıyla giderildi

Ordu'da yağışa karşı seferberlik: ekipler hazır bekletiliyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi