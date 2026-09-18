Kütahya'da ahilik mirası sergilendi: dürüstlük ve dayanışma öne çıktı

Kütahya'da ahilik haftası programı:

Kütahya'da Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen programda Ahilik kültürünün temel taşları olan dürüstlük, dayanışma, kardeşlik ve meslek ahlakı ön plana çıkarıldı. Etkinlikler Ahi Evran Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve cuma namazının ardından devam eden programda esnaf ve protokol bir araya geldi.

Programın akışı ve etkinlikler:

Gün boyunca süren etkinliklerde katılımcılara Ahilik pilavı ve tatlı ikramı yapıldı. Program kapsamında gerçekleştirilen mehteran gösterisi ilgi çekerken, katılımcılar Ahi Evran Türbesi'ni ziyaret ederek anma ve saygı duruşunda bulundu. Etkinliğe Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez, AK Parti Kütahya milletvekilleri Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı ile Belediye Başkanvekili Himmet Sarıyar ve il protokolü katıldı.

Yetkililerin vurguları:

Belediye Başkanvekili Himmet Sarıyar, Ahiliğin sadece bir esnaf örgütü olmadığını, bunun aynı zamanda helal kazanç, alın terine saygı ve dayanışma esaslarını barındıran bir kültür olduğunu söyledi ve günümüzde de önemini koruduğunu belirtti.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ise 35 yıldır esnaflık yaptığını ve 7 yıldır Tavşanlı'nın ahi babası olduğunu hatırlatarak Ahilik kültürünün Kütahya esnafının temel değerleri arasında yer aldığını kaydetti.

Vali Yardımcısı Harun Kazez, Ahiliğin yüzyıllardır aktarılan bir kültür olduğunu vurgulayarak Kütahya'nın çini ve seramik başta olmak üzere esnaf ve sanatkârlık alanında önemli bir şehir olduğunu ve bu kültürün gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

Program, mehteran gösterisi ve Ahi Evran Türbesi ziyaretiyle son buldu ve katılımcılar Ahilik geleneklerinin yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

KATILIMCILAR VE PROTOTOKOL