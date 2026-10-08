Kütahya'da AK Parti gençlik kollarında yeni dönem: Oğuzhan İnce atandı

Atama kararı:

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Oğuzhan İnce atandı. Görev, Ali Göktekin'in istifası sonrası boşalan mevkiye yapılan atama ile dolduruldu.

Parti yönetiminden açıklama:

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, atamaya ilişkin yaptığı açıklamada, 'AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Yusuf İbiş’in tensipleriyle Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine atanan Oğuzhan İnce başkanımızı tebrik ediyor, görevi devreden Ali Göktekin’e hizmetleri için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

AK PARTİ KÜTAHYA İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLIĞINA OĞUZHAN İNCE (SOLDA) ATANDI