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Kütahya'da AK Parti gençlik kollarında yeni dönem: Oğuzhan İnce atandı

Oğuzhan İnce, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları başkanlığına atandı; göreve Ali Göktekin'in istifası sonrası getirilen atama il başkanı Ceyda Çetin Erenler tarafından duyuruldu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 22:02

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EDİTÖR: Merve Çelik

Kütahya'da AK Parti gençlik kollarında yeni dönem: Oğuzhan İnce atandı

Atama kararı:

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Oğuzhan İnce atandı. Görev, Ali Göktekin'in istifası sonrası boşalan mevkiye yapılan atama ile dolduruldu.

Parti yönetiminden açıklama:

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, atamaya ilişkin yaptığı açıklamada, 'AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Yusuf İbiş’in tensipleriyle Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine atanan Oğuzhan İnce başkanımızı tebrik ediyor, görevi devreden Ali Göktekin’e hizmetleri için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

AK PARTİ KÜTAHYA İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLIĞINA OĞUZHAN İNCE (SOLDA) ATANDI

AK PARTİ KÜTAHYA İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLIĞINA OĞUZHAN İNCE (SOLDA) ATANDI

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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