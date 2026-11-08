Kütahya'da Azerbaycan ruhu: Karabağ zaferinin 6. yılı anıldı

Kütahya'da anma programı düzenlendi

Kütahya Zafer Meydanı'ndaki Azerbaycan Parkı'nda, Karabağ Zaferi'nin 6. yılı dolayısıyla bir kutlama programı gerçekleştirildi. Etkinlik, Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DPÜ Harıbülbül Kültür Topluluğu işbirliğiyle düzenlendi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Program, Karabağ zaferinin anlam ve önemini yansıtan bir fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı. Katılımcılar sergide yer alan kareleri inceleyerek, 2020 zaferine ilişkin an ve ayrıntıları yakından görme imkânı buldu. Açılışın ardından Azerbaycan halk dansları gösterisi ilgi gördü ve etkinlik boyunca kardeşlik vurguları ön plandaydı.

Anma ve birlik mesajları:

Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlgar İdrisov, 8 Kasım tarihinin Azerbaycan halkı için tarihi bir gün olduğunu belirtti. İdrisov, Karabağ'ın 30 yıl süren işgalin ardından özgürlüğüne kavuştuğunu, bunun sadece Azerbaycan'ın değil bütün Türk dünyasının ortak sevinci olduğunu ifade etti. Konuşmasında "iki devlet, tek millet" anlayışına dikkat çekildi ve şehitler dualarla anıldı.

İdrisov ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Başkomutan İlham Aliyev ile ülke yöneticilerine teşekkürlerini iletti ve yurtdışında yaşayan Azerbaycanlılar olarak bu anlamlı günü Kütahya merkezindeki Azerbaycan Parkı'nda kutlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Etkinlik kapsamında Türkiye ve Kütahya halkına gösterilen ilgi için teşekkür edildi ve kardeşliğin süreceği vurgulandı.

Öğrenciler ve sivil toplumun katkısı:

Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun, Karabağ Zaferi'nin Azerbaycan'da Şuşa Bayramı olarak anıldığını belirterek kutlamanın Azerbaycan Parkı'nda yapılmasının ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Ceyhun, Kütahya'da eğitim gören öğrencilerle çeşitli faaliyetler yürüttüklerini, öğrencilerin önemli bölümünün Türk Cumhuriyetlerinden geldiğini ve Azerbaycanlı öğrencilerle etkinliklerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini aktardı.

Etkinlikte ayrıca akademik çevreleri temsilen Doç. Dr. Bakko Mehmet Bozaslan da söz alarak zaferin tarihi önemine işaret etti ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz dayanışmanın altını çizdi. Konuşmalarda hem zaferin manevi boyutu hem de iki ülke arasındaki ortak tarih ve kültüre dayalı bağlar öne çıkarıldı.

Program, Türk ve Azerbaycan şehitleri anısına düzenlenen törenle devam etti. Katılımcılar şehitleri dualarla andı, gaziler için sağlık ve esenlik dilekleri sunuldu. Etkinlik sonunda şehitler için lokma dağıtımı yapılarak anma programı birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

KÜTAHYA'DA KARABAĞ ZAFERİ'NİN 6. YIL DÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI