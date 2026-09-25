Kütahya'da belediye ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası ortaklık vurgusu

Belediye başkanı ve oda yönetimi bir araya geldi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilciliği Başkanı Murat Gökçe ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Gerçekleştirilen ziyaret, kent gündemi ve mesleki katkıların artırılmasına odaklandı.

görüşmede ele alınan konular:

Toplantıda Kütahya’nın gelişimi, ilde yürütülen belediye faaliyetleri ve mühendislik alanında planlanabilecek çalışmalar kapsamlı şekilde gündeme getirildi. Taraflar, meslek odalarının rapor ve önerilerinin şehir planlaması ile projelere doğrudan katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Görüş alışverişinde, sahadaki ihtiyaçların tespiti, teknik destek talepleri ve ortak yürütülebilecek eğitim ya da denetim programları üzerinde duruldu. Belediye ile oda arasında bilgi akışının düzenli hale getirilmesi ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

ziyaretin sonuçları ve teşekkür:

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, ziyaretin ardından Murat Gökçe ve yönetim kurulu üyelerine misafirperverlikleri için teşekkür ederek çalışmalarında kolaylık diledi. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

BAŞKAN KAHVECİ, MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİMİYLE GÖRÜŞTÜ