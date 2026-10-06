Kütahya'da dijital gönüllülükte yeni dönem: 'İyilik Var' sahneye çıktı

valilikte tanıtım toplantısı

Kütahya Valiliği'nde düzenlenen toplantıda, Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'İyilik Var' dijital gönüllülük platformu hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu da katıldı. Sunumda platformun amacı olarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla gönüllü kişi, kurum ve işletmeleri dijital ortamda buluşturmak gösterildi.

platformun yapısı ve işleyişi:

Sunumda platformun üç temel yapıdan oluştuğu vurgulandı: 'Bireysel Gönüllülük', 'Kurumsal Gönüllülük' ve 'İyilik Kapısı'. Her bir bölümün farklı ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlandığı belirtildi.

'Bireysel Gönüllülük' bölümünde bireylerin zaman, beceri veya maddi katkılarını duyurabildiği; 'Kurumsal Gönüllülük' bölümünde ise kurum ve kuruluşların proje bazlı katılımlarının organize edildiği aktarıldı.

'İyilik Kapısı' ile yerel destek:

Özellikle 'İyilik Kapısı' uygulamasının, yerel işletmeler ve meslek erbabının sunduğu ayni destekler ve ücretsiz hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını amaçladığı ifade edildi. Bu sayede yerel kaynakların koordineli kullanımı ve hızlı erişim hedefleniyor.

Yetkililer sunumda, platformun gönüllülüğü, dayanışmayı ve paylaşmayı büyüttüğünü vurguladı ve uygulamanın il genelinde gönüllü ağlarını genişletmesi beklendiğini belirtti.

KÜTAHYA’DA "İYİLİK VAR" PLATFORMU TANITILDI