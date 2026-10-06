Dolar 49,1712 +0,11%
Euro 55,3821 +0,43%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.629,93 +0,16%
EUR/USD 1,1264 +0,36%
Brent Petrol 101,08 +0,50%
--°

Kütahya'da dijital gönüllülükte yeni dönem: 'İyilik Var' sahneye çıktı

Kütahya Valiliği'nde tanıtılan 'İyilik Var' platformu; bireysel ve kurumsal gönüllülüğü dijitale taşıyor, 'İyilik Kapısı' ile ayni ve hizmet destekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kütahya'da dijital gönüllülükte yeni dönem: 'İyilik Var' sahneye çıktı

valilikte tanıtım toplantısı

Kütahya Valiliği'nde düzenlenen toplantıda, Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'İyilik Var' dijital gönüllülük platformu hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu da katıldı. Sunumda platformun amacı olarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla gönüllü kişi, kurum ve işletmeleri dijital ortamda buluşturmak gösterildi.

platformun yapısı ve işleyişi:

Sunumda platformun üç temel yapıdan oluştuğu vurgulandı: 'Bireysel Gönüllülük', 'Kurumsal Gönüllülük' ve 'İyilik Kapısı'. Her bir bölümün farklı ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlandığı belirtildi.

'Bireysel Gönüllülük' bölümünde bireylerin zaman, beceri veya maddi katkılarını duyurabildiği; 'Kurumsal Gönüllülük' bölümünde ise kurum ve kuruluşların proje bazlı katılımlarının organize edildiği aktarıldı.

'İyilik Kapısı' ile yerel destek:

Özellikle 'İyilik Kapısı' uygulamasının, yerel işletmeler ve meslek erbabının sunduğu ayni destekler ve ücretsiz hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını amaçladığı ifade edildi. Bu sayede yerel kaynakların koordineli kullanımı ve hızlı erişim hedefleniyor.

Yetkililer sunumda, platformun gönüllülüğü, dayanışmayı ve paylaşmayı büyüttüğünü vurguladı ve uygulamanın il genelinde gönüllü ağlarını genişletmesi beklendiğini belirtti.

KÜTAHYA’DA &quot;İYİLİK VAR&quot; PLATFORMU TANITILDI

KÜTAHYA’DA "İYİLİK VAR" PLATFORMU TANITILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nazilli'de okul öncesinden başlayan trafik eğitimiyle güvenli yollar hedefleniyo...
images

Tunceli'de öğrenci menfaati için kantin ve servislerde kapsamlı denetim
images

Patnos’un eğitim yönetimine yeni isim: Dr. Mehmet Özkaya
images

Yükseköğretimde 24 yıllık atılım: kapasite ve niteliği birlikte yükseltiyoruz

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karacabey'de Gökçe Alkan cinayetinde SEGBİS görüntüsüyle şüpheli tutuklandı

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor

Gördes’in tarihi köprüsünde gençlerin sporla keşif günü

Trump: Paknejad’ın istifası, Hürmüz Boğazı ve sevkiyat iddiaları

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi