Dolar 48,9600 +0,02%
Euro 55,8867 +0,38%
Bist 12.899,79 +0,09%
Altın Gram 6.820,89 +0,82%
EUR/USD 1,1409 +0,25%
Brent Petrol 98,25 -1,97%
--°

Kütahya'da fuar kavşağında çarpışma: 6 yaralı

Kütahya-Eskişehir kara yolunun Fuar Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı; kazada sürücüler de dahil olmak üzere 6 kişi yaralandı ve Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kütahya'da fuar kavşağında çarpışma: 6 yaralı

kaza ayrıntıları:

Kütahya-Eskişehir kara yolu Fuar Kavşağı'nda meydana gelen kazada, E.S. idaresindeki 07 BZK 380 plakalı otomobil ile Çiniciler Çarşısı yönüne dönmek isteyen D.G. yönetimindeki 06 BTT 425 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücüler ile birlikte toplam 6 kişi yaralandı.

Olay yerinde ilk belirlemelere göre, çarpışma sonucu araçlarda hasar oluşurken, kazanın kesin nedenine ilişkin değerlendirme ve detaylı tespitler yetkililerce yapılacak.

müdahale ve yaralıların durumu:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumuyla ilgili gelen bilgilere göre, hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturma ve gerekli işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

KÜTAHYA&#039;DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ...

KÜTAHYA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Türbe kavşağında trafik kazası: iki kişi yaralandı
images

Tarlaya mecburi iniş: Tekirdağ'da eğitim uçağı incelemede
images

Yüksekova'da kavşakta çarpışma: 2 kişi yaralandı
images

Okul yakınında çarpışma: belediye otobüsündeki 2 öğrenci yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Roma dönemine ait Panlı anıt mezarı korunmayı bekliyor

Yıldırım bilimle buluştu: çocuklardan robotlara, geleceğe hazırlık

Türbe kavşağında trafik kazası: iki kişi yaralandı

Tarlaya mecburi iniş: Tekirdağ'da eğitim uçağı incelemede

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı