Kütahya'da gazilere ve şehit ailelerine onur yemeği

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Vali Musa Işın ve eşi Tuba Işının ev sahipliğinde Kütahya'da şehit aileleri, gaziler ve yakınları bir araya getirildi. Program, konuklarla yakın temas ve sohbetlere olanak sağlayan bir yemek organizasyonu şeklinde gerçekleşti.

Vali Işın'ın mesajı:

Programda davetlilerle yakından ilgilenen Vali Musa Işın, şehitlerin, gazilerin ve ailelerinin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu vurguladı. Işın, "Bizler Anadolu irfanıyla yetişmiş, gazi bir milletin evlatları ve torunlarıyız. Bu vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizi, bedenini siper ederek gazi olan kahramanlarımızı ve ailelerini kendi canımızdan aziz bilmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Devlet desteği ve birlik çağrısı:

Vali Işın, devletin tüm kurumlarıyla şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu belirterek, ihtiyaçlarının takip edilmesi ve hiçbir zaman yalnız bırakılmamaları konusunda hassasiyet gösterdiklerini söyledi. "Bizler sizin evlatlarınız ve kardeşleriniziz. Valiliğimizin, komutanlıklarımızın, Emniyet Müdürlüğümüzün ve bütün kamu kurumlarımızın kapıları sizlere her zaman açıktır" dedi ve kurumların desteğine dikkat çekti.

Işın ayrıca Anadolu'nun tarihsel mücadelesine değinerek, "Bu vatanın bedeli ağır ödenmiştir. Biz bedenlerimizi siper ederiz ancak vatanımızı çiğnetmeyiz. Çünkü vatanımız canımızdan daha azizdir" mesajını paylaştı. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz, birbirimize kenetlendiğimiz ve 86 milyon tek yürek olduğumuz sürece hiçbir dâhilî veya haricî güç bizim sırtımızı yere getiremez" sözleriyle dayanışma çağrısı yaptı.

Program, Vali Musa Işın'ın aziz şehitleri rahmet ve minnetle anması, ebediyete irtihal eden gazilere Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilere ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilemesiyle sona erdi.

KÜTAHYA’DA ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER ONURUNA YEMEK PROGRAMI DÜZENLENDİ