Kütahya’da gazilerle kardeşlik yolunda yürüyüş

Kütahya'da gaziler için yürüyüş:

Kütahya'da Gaziler Günü kapsamında "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda Gaziler Günü Yürüyüşü" düzenlendi. Ulu Camii önünden başlayan kortej, kent merkezinden geçerek Zafer Meydanı'ndaki Valilik binası önünde son buldu. Etkinlikte gaziler, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Yürüyüşün rotası ve katılımcılar:

Kortej Ulu Camii önünden hareket ederek ana arterlerden geçiş yaptı ve Zafer Meydanı'nda toplandı. Yürüyüş boyunca vatandaşlar gazilere alkışlarla ve tezahüratlarla destek verdi. Programa il protokolü ile sivil toplum temsilcileri de katılarak anma ve dayanışma mesajları verdi.

Başkan Şaban Başol'un vurguları:

Valilik önündeki törende konuşan Kütahya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başol, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan savunmasında görev alan tüm komutan ve kahramanları saygıyla andı. Başol, gazilik ve şehitlik kavramlarının anlamına dikkat çekerek gaziliği onur ve şeref taşıyan bir unvan olarak tanımladı.

Konuşmasında Başol, şehitlere rahmet dilerken hayatta olan gazilere sağlık ve uzun ömür temennisinde bulundu. Başol ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Gazilerimiz burada, her zaman görmüş olduğunuz gibi dimdik ayakta duran kahraman gazilerdir. Savaşan ve toprak alan gazilerimizdir. Her zaman hazırız evelallah. Bir olay olduğu zaman kahraman gazilerimizden her zaman koşa koşa vatanımız için canımızı feda ederiz."

Gazilere dair sayısal bilgi ve kapanış:

Başol, Kütahya'da yaşayan gazilere ilişkin bilgi verirken kentte 300 Kıbrıs gazisinin hayatta olduğunu ve 3 Kore gazisinin kaldığını belirtti. Program, gazilere yönelik saygı ve minnet duygularının ifade edildiği konuşmalar ve katılımcıların anma davranışlarıyla sona erdi.

Etkinlik, yerel halk ile gaziler arasında birlik ve dayanışma duygusunu öne çıkarırken, Gaziler Günü'nün hatırlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması bakımından da dikkat çekti.

KÜTAHYA'DA GAZİLER GÜNÜ'NDE 'KAHRAMANLARLA KARDEŞLİK YOLUNDA' YÜRÜYÜŞÜ