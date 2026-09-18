Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Kütahya’da gazilerle kardeşlik yolunda yürüyüş

Kütahya'da Gaziler Günü'nde Ulu Camii önünden başlayan kortej Zafer Meydanı'ndaki Valilik önünde sona erdi; gaziler, protokol ve vatandaşlar omuz omuza yürüdü.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 15:00

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 15:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kütahya’da gazilerle kardeşlik yolunda yürüyüş

Kütahya'da gaziler için yürüyüş:

Kütahya'da Gaziler Günü kapsamında "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda Gaziler Günü Yürüyüşü" düzenlendi. Ulu Camii önünden başlayan kortej, kent merkezinden geçerek Zafer Meydanı'ndaki Valilik binası önünde son buldu. Etkinlikte gaziler, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Yürüyüşün rotası ve katılımcılar:

Kortej Ulu Camii önünden hareket ederek ana arterlerden geçiş yaptı ve Zafer Meydanı'nda toplandı. Yürüyüş boyunca vatandaşlar gazilere alkışlarla ve tezahüratlarla destek verdi. Programa il protokolü ile sivil toplum temsilcileri de katılarak anma ve dayanışma mesajları verdi.

Başkan Şaban Başol'un vurguları:

Valilik önündeki törende konuşan Kütahya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başol, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan savunmasında görev alan tüm komutan ve kahramanları saygıyla andı. Başol, gazilik ve şehitlik kavramlarının anlamına dikkat çekerek gaziliği onur ve şeref taşıyan bir unvan olarak tanımladı.

Konuşmasında Başol, şehitlere rahmet dilerken hayatta olan gazilere sağlık ve uzun ömür temennisinde bulundu. Başol ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Gazilerimiz burada, her zaman görmüş olduğunuz gibi dimdik ayakta duran kahraman gazilerdir. Savaşan ve toprak alan gazilerimizdir. Her zaman hazırız evelallah. Bir olay olduğu zaman kahraman gazilerimizden her zaman koşa koşa vatanımız için canımızı feda ederiz."

Gazilere dair sayısal bilgi ve kapanış:

Başol, Kütahya'da yaşayan gazilere ilişkin bilgi verirken kentte 300 Kıbrıs gazisinin hayatta olduğunu ve 3 Kore gazisinin kaldığını belirtti. Program, gazilere yönelik saygı ve minnet duygularının ifade edildiği konuşmalar ve katılımcıların anma davranışlarıyla sona erdi.

Etkinlik, yerel halk ile gaziler arasında birlik ve dayanışma duygusunu öne çıkarırken, Gaziler Günü'nün hatırlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması bakımından da dikkat çekti.

KÜTAHYA&#039;DA GAZİLER GÜNÜ&#039;NDE &#039;KAHRAMANLARLA KARDEŞLİK YOLUNDA&#039; YÜRÜYÜŞÜ

KÜTAHYA'DA GAZİLER GÜNÜ'NDE 'KAHRAMANLARLA KARDEŞLİK YOLUNDA' YÜRÜYÜŞÜ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı
images

Bursa'da 'fetheden lezzetler' temalı gastronomi festivalinde akşam yoğunluğu
images

Burdur'da kahramanlarla kardeşlik yürüyüşü düzenlendi
images

Kütahya'da ahilik mirası sergilendi: dürüstlük ve dayanışma öne çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli İdman Yurdu 1959'da istifa çağrısı yönetim üzerinde etkili oldu

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü