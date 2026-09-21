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Kütahya'da genç hafızlar Kur'an tilavetiyle bölge yolunu açtı

Kütahya Müftülüğü'nün düzenlediği Kur'an'ı güzel okuma yarışmasında hafızlık öğrencileri ödüllendirildi; birinciler bölge finallerinde kenti temsil edecek.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kütahya'da genç hafızlar Kur'an tilavetiyle bölge yolunu açtı

Yarışma ve katılımcılar:

Kütahya'daki Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması, Kütahya Müftülüğü tarafından gerçekleştirildi. Yarışma, il genelinden seçilen hafız adaylarının katılımıyla yapıldı.

Erkekler kategorisi:

Erkekler kategorisinde birinciliği Abdulhalim Ölmez (Tavşanlı Kavaklı Erkek Kur'an Kursu) elde etti. İkinciliğe Hüseyin Salih Özkaya (Kütahya Emir Sultan Kur'an Kursu), üçüncülüğe ise Eymen Eroğlu (Emet 15 Temmuz Şehitler Kur'an Kursu) yükseldi.

Kızlar kategorisi:

Kızlar kategorisinde birinciliği Sevde Öztürk (Kütahya Hesna Köksal Hayme Hatun Kur'an Kursu) kazandı. İkinci Sudenur Sarı (Tavşanlı Kavaklı Kız Kur'an Kursu) olurken, üçüncü sırayı Meryem Sare Yıldırım (Simav Hz. Aişe Kız Kur'an Kursu) aldı.

Ödül töreni ve temsil hakkı:

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Kütahya İl Müftüsü Vekili Tahsin Ekim tarafından verildi. Ekim, öğrencilere başarı dileklerini iletirken yarışmaya katkı sunan ailelere ve Kur'an kursu hocalarına teşekkür etti.

Yarışmada birinci olan Abdulhalim Ölmez ve Sevde Öztürk, Kütahya'yı bölge finallerinde temsil etme hakkı kazandı.

KÜTAHYA&#039;DA &#039;KUR&#039;AN-I KERİM&#039;İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI&#039; DÜZENLENDİ

KÜTAHYA'DA 'KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI' DÜZENLENDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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