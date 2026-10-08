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Kütahya'da genç kadınlara saygılı yaşam ve güvenli ilişkiler eğitimi

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, DPÜ öğrencilerine 'Genç Kadın Modülü' kapsamında ilişkisel ve dijital şiddetle mücadele yollarını anlattı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kütahya'da genç kadınlara saygılı yaşam ve güvenli ilişkiler eğitimi

Kütahya'da genç kadınlara saygılı yaşam ve güvenli ilişkiler eğitimi

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Kütahya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. İl Eylem Planı (2026-2030) kapsamında düzenlenen eğitim, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik Genç Kadın Modülü: Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler Eğitimi başlığı altında yürütüldü.

Eğitimin odağı:

Programda, sağlıklı ve güvenli ilişkilerin temel unsurları ele alındı. Katılımcılara ilişkisel ve dijital şiddet türleri hakkında bilgilendirme yapılarak, bu şiddet biçimlerinin tanımları, olası etkileri ve farkındalık sinyalleri üzerinde duruldu.

Şiddetle mücadele ve destek mekanizmaları:

Etkinlikte ayrıca şiddetle karşılaşılması durumunda başvurulabilecek mücadele ve destek mekanizmaları hakkında öğrencilere ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Katılımcılara güvenli ilişki uygulamaları ve başvuru sürecine ilişkin yönlendirmeler yapılarak bilinçlendirme hedeflendi.

Eğitim, genç kadınların hem çevrim içi hem de yüz yüze ilişkilerde daha güvende olmalarını sağlamayı ve toplumda şiddetin önlenmesine katkı sunmayı amaçladı.

DPÜ’DE GENÇ KADINLARA &quot;SAYGILI YAŞAM VE GÜVENLİ İLİŞKİLER&quot; EĞİTİMİ

DPÜ’DE GENÇ KADINLARA "SAYGILI YAŞAM VE GÜVENLİ İLİŞKİLER" EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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