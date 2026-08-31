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Kütahya'da genç yetenekler ön plana çıktı: 18. iller arası zafer kupası tamamlandı

27-29 Ağustos'ta Kütahya'da düzenlenen 18. iller arası zafer kupasına 24 ilden 840 sporcu, 61 kulüp ve 32 federasyon hakemi katıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kütahya'da genç yetenekler ön plana çıktı: 18. iller arası zafer kupası tamamlandı

organizasyon ve katılım:

Türkiye Kick Boks Federasyonu Kütahya İl Temsilciliği tarafından 2026 faaliyet programı kapsamında düzenlenen 18. İller Arası Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonası, 27-28-29 Ağustos tarihlerinde Kütahya'da gerçekleştirildi. Organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden 24 il, 61 kulüp ve toplam 840 sporcu katıldı. Müsabakalarda görev yapan 32 federasyon hakemi de turnuvanın sağlıklı ilerlemesinde önemli rol oynadı.

ödül töreni ve protokol:

Şampiyonanın ikinci gününde düzenlenen seremoniye; Kütahya Valisi Musa Işın, Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Osman Zeybek katıldı. Seremoni sırasında protokol üyelerine plaket takdim edildi; ayrıca şampiyonaya katılan kulüplerin antrenörlerine ve görev yapan hakemlere çeşitli hediyeler verildi.

müsabakalar ve dereceye girenler:

Üç gün süren müsabakalar sonunda her kategoride dereceye giren sporcular için düzenlenen törende madalyalar sahiplerine verildi. Turnuva, farklı illerden gelen sporcuların karşılaşmalarına sahne olarak sporcuların deneyim kazanmasına ve rekabet düzeyinin artmasına katkı sağladı.

branşın gelişimine katkı:

Kütahya'da gerçekleştirilen bu organizasyon, hem kulüplerin hem de hakem kadrosunun tecrübe kazanmasına imkan tanırken, kick boks branşının bölgesel ve ulusal düzeyde gelişimine katkıda bulundu. Turnuva, geleceğin yeteneklerinin öne çıktığı bir yarışma olarak değerlendirildi ve katılımcı ekipler için önemli bir buluşma noktası oldu.

18. İLLER ARASI ZAFER KUPASI KİCK BOKS ŞAMPİYONASI KÜTAHYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

18. İLLER ARASI ZAFER KUPASI KİCK BOKS ŞAMPİYONASI KÜTAHYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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