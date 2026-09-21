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Kütahya’da hüsn-i hat eğitimleri geleneksel sanata yeni nefes veriyor

Kütahya Diyanet Gençlik Merkezi'nde verilen Hüsn-i Hat kursu, yaklaşık 50 kayıtlı kursiyerle devam ediyor; katılımın yeni dönemde artması bekleniyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:20

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kütahya’da hüsn-i hat eğitimleri geleneksel sanata yeni nefes veriyor

Yerel merkezde başlayan eğitim yoğun ilgi görüyor:

Kütahya’da öğrenci ve yetişkinlere yönelik düzenlenen Hüsn-i Hat kursu, geleneksel Türk-İslam sanatlarına ilgi duyan vatandaşların yoğun katılımıyla sürüyor. Kurslar, Diyanet Gençlik Merkezi çatısı altında gerçekleştiriliyor ve geçen yıldan kayıtlı yaklaşık 50 kursiyer ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Atölye programında hüsn-i hat sanatının temel kuralları, yazım teknikleri ve estetik incelikler öğretiliyor. Farklı yaş grupları ve mesleklerden katılımcıların bulunduğu ortamda, özellikle gençlerin bu kadim sanatla tanışması teşvik ediliyor. Kursiyerlerin bir bölümü iş ve eğitim nedeniyle derslere henüz düzenli katılamasa da yetkililer yeni dönemde sayının artmasını bekliyor.

Usta-çırak geleneği ve eğitim süreci:

Yeşil Camii İmam Hatibi ve hattat Ahmet Türk tarafından yürütülen eğitimde, hat sanatının özgün kaide ve kuralları vurgulanıyor. Türk, sanatın nesiller boyunca usta-çırak ilişkisiyle aktarıldığını belirtiyor ve bu geleneğin korunmasının önemine dikkat çekiyor.

Türk, kendi hattatlık serüveninden de söz ederek 1990 yılında hattat Mahmut Şahin’in öğrencisi olduğunu; 2015 yılında ise ondan icazet aldığını aktarıyor. Şahin’in Kütahya’ya düzenli gelişleri, bölgede hat sanatının yaygınlaşmasında önemli rol oynamış; Bursa, Eskişehir ve Kütahya’da birçok icazetli hattat yetişmesine katkı sunmuştur.

Yayın ve sergilerle eserler halka ulaştırılıyor:

Kurs sürecinde katılımcıların yıl boyunca hazırladığı eserler, yıl sonunda düzenlenen sergilerde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Türk, düzenlenen sergilere vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirtiyor ve kursiyerlerin hazırladığı hat eserlerinin toplumda bu sanat türüne yönelik farkındalığı artırdığını vurguluyor.

Türk ayrıca, hat sanatının sadece Türkiye’de değil dünya çapında ilgi gördüğünü; farklı ülkelerden gençlerin İstanbul’a gelerek ustalardan eğitim aldığını ve icazet için uzun yıllar emek verdiğini ifade ediyor. Bu durum, sanatın küresel bir ilgiye sahip olduğunu ve Türkiye’deki eğitim noktalarının önemini ortaya koyuyor.

Kütahya’daki eğitimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışan eğitmenler, hat sanatının unutulmaması ve geleceğe eksiksiz aktarılması için gayret gösteriyor. Türk, eğitimlerin devamı ve sayının artması halinde bu geleneğin daha geniş bir katılımla korunacağına inandıklarını bildiriyor.

Sonuç olarak, Kütahya’daki Hüsn-i Hat kursları hem yerel kültür yaşamına katkı sağlıyor hem de hat sanatının genç kuşaklara aktarılmasında rol oynuyor. 50 kayıtlı kursiyer ve usta hattatların girişimleri, bu sanat dalının şehirde canlı tutulmasına hizmet ediyor.

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Kütahya'da 'Hüsn-i Hat Kursu'na ilgi

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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