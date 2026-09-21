Kütahya'da hüsn-i hat kursları gençler ve yetişkinlerin ilgisini topluyor

kurs yoğun katılımla devam ediyor:

Kütahya'da öğrenci ve yetişkinlere yönelik düzenlenen Hüsn-i Hat kursu, geleneksel Türk-İslam sanatlarına ilgi duyan vatandaşların yoğun katılımıyla sürüyor. Kurslar Diyanet Gençlik Merkezi bünyesinde düzenleniyor ve geçen yıldan kayıtlı yaklaşık 50 kursiyerin bulunduğu bildiriliyor. Yeni dönemde katılımın daha da artması bekleniyor; bazı kursiyerler iş veya eğitim nedenleriyle derslere henüz katılamamış durumda.

eğitim içeriği ve gençlerin rolü:

Kursa Yeşil Camii imam hatibi ve hattat Ahmet Türk tarafından verilen derslerde hüsn-i hat sanatının temel kaideleri, yazım teknikleri ve estetik incelikleri aktarılıyor. Farklı yaş gruplarından öğrencilerin yer aldığı kursta özellikle gençlerin bu kadim sanatla tanışması hedefleniyor. Kurs boyunca öğrenilen teknikler yıl sonunda düzenlenen sergilerde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor ve halkın göstermiş olduğu ilgi memnuniyetle karşılanıyor.

usta-çırak geleneği ve eğitim mirası:

Ahmet Türk hat sanatına uzun yıllar önce başlayıp 1990 yılında hattat Mahmut Şahinin öğrencisi olmuş, 2015 yılında ise kendisinden icazet almıştır. Türk, Şahin'in Kütahya'ya 14 yıl boyunca düzenli olarak gelerek eğitim verdiğini ve Bursa, Eskişehir ile Kütahya'da çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini vurguladı. Şahin'in bölgeye bıraktığı eğitim mirasında 10 icazetli hattatın bulunduğu belirtiliyor.

Hattat Türk, hat sanatının usta-çırak ilişkisi içinde nesiller boyunca aktarıldığını, dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerin İstanbul'daki usta hattatlardan icazet almak için uzun yıllar emek verdiğini aktardı. Kursu yürüten ekip, kalemin yazabildiği kadar bu sanatı gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını ve sağlıkları el verdiği sürece çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Kursun bu yılki dönemiyle birlikte sınıf mevcudunun artması, düzenlenen sergilerde ortaya çıkan eserlerin wider bir izleyici kitlesine ulaşması ve gençlerin süreç içinde daha etkin rol alması bekleniyor. Eğitim noktalarının çeşitlenmesiyle Kütahya'da hüsn-i hat geleneğinin canlı tutulmasına yönelik çabalar devam ediyor.

KÜTAHYA'DA ÖĞRENCİ VE YETİŞKİNLERE YÖNELİK DÜZENLENEN HÜSN-İ HAT KURSU, GELENEKSEL TÜRK-İSLAM SANATLARINA İLGİ DUYAN VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA DEVAM EDİYOR.