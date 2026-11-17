Kütahya'da iş yerinde başlayan inanç yolculuğu: üç Kenya vatandaşı İslam'ı seçti

Kütahya'daki bir porselen fabrikasında çalışan üç Kenya vatandaşı, İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimiyle Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu. Merasim, Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli yönetiminde gerçekleşti ve şahitler huzurunda üç yeni inananın İslam'ı seçtiği açıklandı.

ihtida merasimi ve verilen bilgiler:

Programa katılanlar arasında fabrikanın yöneticileri ve mesai arkadaşları da yer aldı. Merasimde Morgan Kipsang (Burak), Hezron Kıpkoech (İbrahim) ve Theophılus Kıpchumba Kıprono (Tayyip) Kelime-i Şehadet getirip müslüman olduklarını ilan etti. Yeni müslümanlara İslam dininin temel esasları, inanç ve ibadet prensipleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

iş yeri desteği ve ezanın etkisi:

Kenya vatandaşlarının İslam'ı seçme sürecinde, çalıştıkları fabrikanın yöneticileri ve mesai arkadaşlarının destekleri ön plana çıktı; ayrıca camilerde okunan ezan seslerinin de etkili olduğu bildirildi. Törenin ardından Müftü Hasan İzmirli tarafından üç kişiye Kur’an-ı Kerim, İngilizce dinî yayınlar ve ihtida belgeleri takdim edildi. Program, yeni müslümanların tebrik edilmesi ve iyi dileklerle sona erdi.

Müftü İzmirli, ihtida sürecine katkı sunan işletme sahibi ve yönetim kuruluna teşekkür ederken, OSB Hediye Güral Camii İmam Hatibi Muzaffer Çam'a da özel teşekkürlerini iletti. Haberde, bir süre önce aynı fabrikada çalışan üç Kenyalı daha müslüman olmuştu ifadesine de yer verildi.

KÜTAHYA İL MÜFTÜSÜ HASAN İZMİRLİ YÖNETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MERASİMDE, MORGAN KİPSANG (BURAK), HEZRON KIPKOECH (İBRAHİM) VE THEOPHILUS KIPCHUMBA KIPRONO (TAYYİP), ŞAHİTLER HUZURUNDA KELİME-İ ŞEHADET GETİREREK MÜSLÜMAN OLDU.