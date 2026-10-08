Kütahya'da jandarmanın merkez ilçede tütün kaçakçılığı operasyonu

operasyonun kapsamı:
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez ilçede operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 61,5 kilogram kıyılmış tütün ile içinde kıyılmış tütün bulunan 2 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.
ele geçirilen malzemelerin kaydı ve değerlendirilmesi:
Operasyon sırasında ele geçirilen tütün ve makaronlar muhafaza altına alınarak kayıt işlemleri gerçekleştirildi. Yetkililer, bulguların kaçakçılık zincirine yönelik soruşturmada delil niteliği taşıyacağını belirtti.
şüpheli ve adli süreç:
Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında, adli makamlarca soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın devam ettiği ve konuyla ilgili işlemlerin adli makamlar tarafından yürütüldüğü kaydedildi.
KÜTAHYA’DA JANDARMADAN KAÇAKÇILIK OPERASYONU
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