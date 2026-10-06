Kütahya'da kız Kur'an kursunda yaşam boyu öğrenme ve dijital okuryazarlık eğitimi

Kütahya Dörtyol Camii kız Kur'an kursunda eğitim programı

Kütahya'da Dörtyol Camii Kız Kur'an Kursu kursiyerleri için, yaşlılık dönemine hazırlık ve yaşam boyu öğrenme farkındalığını artırmaya yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Program, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında yürütüldü ve katılımcılara günlük yaşamda uygulanabilir bilgi ve beceriler kazandırmayı hedefledi.

eğitimin içeriği:

Eğitimlerde özellikle yaşam boyunca değişen rollerin yönetimi ile teknoloji kullanımına ilişkin farkındalık oluşturulması üzerinde duruldu. Programda ele alınan konular arasında Yaşam Boyu Değişen Rollere Uyum ve Dijital Okuryazarlık ve Teknoloji Kullanımı başlıkları yer aldı. Bu başlıklar katılımcıların hem kişisel hem de sosyal yaşamlarında karşılaştıkları değişikliklere hazırlıklı olmalarını amaçladı.

uygulayıcılar ve hedefler:

Eğitimler, Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli AEP eğiticileri sosyolog Meltem Yıldırım Tekeli ve sosyolog Tuğba Tekin tarafından verildi. Eğiticiler, kursiyerlere hem yaşlılıkla ilgili farkındalık kazandırmayı hem de teknolojiyi daha bilinçli ve güvenli kullanma alışkanlığı oluşturmayı amaçladıklarını aktardı.

Program, katılımcıların yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemelerine ve günlük hayatta dijital araçları etkin şekilde kullanmalarına zemin hazırlamaya yönelik planlandı. Uygulanan eğitim içeriği, kursiyerlerin değişen rollerine uyum sağlamalarını destekleyecek pratik bilgiler içerdi.

Yetkililer, benzer eğitimlerin toplumun farklı kesimlerinde devam ettirilmesinin planlandığını belirterek, katılımcıların alınan bilgileri çevreleriyle paylaşarak yaygınlaştırmalarını teşvik etti.

KÜTAHYA’DA KIZ KUR’AN KURSU KURSİYERLERİNE YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ