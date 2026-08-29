Kütahya'da köylülerin çabasıyla kontrol altına alınan gece yangını: ahşap ev ve samanlık yandı

Olayın gelişimi:

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Aksu köyünde gece saat 03.30 sıralarında başlayan yangın, köy sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın, Fikret Uysal'a ait kullanılmayan ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı ve ahşap yapının kısa sürede alevlere teslim olmasıyla hızla büyüdü.

Alevler, aynı kişiye ait samanlığa ve yakınlardaki bir başka evin çatısına sıçradı. Yangının çıkış nedeni konusunda ekipler tarafından çalışma başlatıldı ve olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Köylülerin müdahalesi:

Yangını gece saatlerinde fark eden köy halkı, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla seferber oldu. Köylüler ellerindeki kepçe, tanker ve su kovalarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi; bu müdahalenin, yangının çevredeki yapılar ve ormanlık alana sıçramasının önlenmesinde etkili olduğu belirtildi.

Resmi ekiplerin çalışması ve hasar:

İhbar üzerine bölgeye Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahaleye 4 arazöz, 4 su tankeri ve 3 itfaiye aracı katıldı. Ekiplerin ve köy halkının ortak çabasıyla yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangın sonucunda Fikret Uysal'a ait kullanılmayan ahşap ev ile samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, aynı kişiye ait diğer bir evin çatısında da hasar oluştu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor ve yetkililer yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

AKSU KÖYÜNDE GECE SAATLERİNDE ÇIKAN YANGINDA KULLANILMAYAN AHŞAP EV İLE SAMANLIK TAMAMEN YANARKEN, BİR EVİN ÇATISINDA DA HASAR MEYDANA GELDİ.