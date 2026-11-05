Dolar 50,1526 +0,06%
Euro 56,1395 -0,06%
Bist 11.223,36 -0,97%
Altın Gram 6.551,84 -1,22%
EUR/USD 1,1187 -0,28%
Brent Petrol 98,57 +0,28%
--°

Kütahya'da öğün sonrası rahatsızlık: 70 sağlık çalışanı acile başvurdu

Kütahya Şehir Hastanesi'nde görevli 70 personel, tüketilen tavuk yemeğinin ardından rahatsızlandı; 60 kişi taburcu edildi, 10 kişinin tedavisi sürüyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 23:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kütahya'da öğün sonrası rahatsızlık: 70 sağlık çalışanı acile başvurdu

Kütahya Şehir Hastanesi'nde gıda zehirlenmesi şüphesi:

Kütahya Şehir Hastanesi'nde görevli 70 personel, iddiaya göre tüketilen tavuk yemeğinin ardından rahatsızlanarak acil servise başvurdu. Olayın ardından acil serviste ilk müdahaleler gerçekleştirildi.

Acil müdahale ve tedavi süreci:

Yapılan müdahaleler sonucunda 60 personelin taburcu edildiği, 10 personelin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Tedavileri devam eden personelin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İddia ve resmi bilgilendirme:

Olayda rahatsızlanmaya neden olduğu ileri sürülen öğünün tavuk yemeği olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili kaynak metinde kurumdan yapılmış bir resmi açıklama yer almadı.

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ&#039;NDE 70 PERSONEL, GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE ACİL SERVİSE BAŞVURDU. 60...

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ'NDE 70 PERSONEL, GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE ACİL SERVİSE BAŞVURDU. 60 PERSONELİN TABURCU EDİLDİĞİ, 10 PERSONELİN İSE TEDAVİSİNİN SÜRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sis nedeniyle Niğde-Kayseri kara yolunda sürücü yaşamını yitirdi
images

İhsaniye katliamında başından vurulan kadın entübe edildi, durumu kritik
images

Afyonkarahisar'daki saldırıda başından vurulan kadın yoğun bakımda
images

Esenyurt'ta araç kontrolüyle başlayan operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silahl...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İhsaniye katliamında başından vurulan kadın entübe edildi, durumu kritik

Bayburt'ta değerleriyle güçlü ailem projesinde kitap tahlili yapıldı

Endoskopik yöntemle 7 günlük bebekte koanal atrezi başarıyla giderildi

Ordu'da yağışa karşı seferberlik: ekipler hazır bekletiliyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi