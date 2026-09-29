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Kütahya'da ölçme ve değerlendirme eğitimi: ASİS ve Leiter kursları başladı

Kütahya Öğretmenevi'nde ASİS ve Uluslararası Leiter uygulayıcı kursları başladı; eğitimler 28 Eylül-9 Ekim 2026 tarihleri arasında uzmanlık geliştirmeye odaklanacak.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kütahya'da ölçme ve değerlendirme eğitimi: ASİS ve Leiter kursları başladı

eğitimin kapsamı:

Kütahya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde düzenlenen Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği (ASİS) Uygulayıcı Eğitimi Kursu ile Uluslararası Leiter Performans Testi Uygulayıcı Yetiştirme Kursu başladı. Program, farklı il ve ilçelerden gelen kursiyerler ile eğitim görevlilerinin katılımıyla yürütülüyor.

açılış programı ve katılımcılar:

Kursların açılışına Kütahya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Gölpınar katıldı. Gölpınar, kursiyerler ve eğitim görevlileriyle bir araya gelerek eğitimlerin verimli geçmesi temennisinde bulundu ve katılımcılara başarı dileklerini iletti.

tarih ve hedefler:

ASİS Uygulayıcı Eğitimi 28 Eylül-2 Ekim 2026, Uluslararası Leiter Performans Testi Uygulayıcı Yetiştirme Kursu ise 28 Eylül-9 Ekim 2026 tarihlerinde Kütahya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde devam edecek. Eğitimlerin hedefi, söz konusu ölçme ve değerlendirme araçlarının uygulanmasına yönelik uzmanlıkların geliştirilmesi olarak açıklandı.

Program boyunca katılımcılara teorik bilgiler ile uygulama odaklı eğitimler verilecek; kursların tamamlanmasının ardından uygulayıcı yeterliliklerinin artırılması ve ölçme-değerlendirme süreçlerinde standartlaştırmanın desteklenmesi bekleniyor.

KÜTAHYA’DA ASİS VE LEİTER UYGULAYICI EĞİTİMLERİ BAŞLADI

KÜTAHYA’DA ASİS VE LEİTER UYGULAYICI EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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