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Kütahya’da ormanın koruyucusu şehit Murat Yıldırım dualarla yad edildi

Kütahya Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım, 30 Ağustos 2023'te Gedikoğlu Çiftliği yangınına müdahale ederken şehit olmasının yıl dönümünde dualarla anıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kütahya’da ormanın koruyucusu şehit Murat Yıldırım dualarla yad edildi

Kütahya’da ormanın koruyucusu şehit Murat Yıldırım dualarla yad edildi

Kütahya’da, 30 Ağustos 2023 tarihinde Gedikoğlu Çiftliği yangınına müdahale ederken şehit düşen Murat Yıldırım, vefatının yıl dönümünde düzenlenen anma programıyla anıldı. Törene Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı ve Bölge Müdürlüğü personeli katılarak, şehidin ailesiyle bir araya geldi ve acılarını paylaştı.

Anma programının ayrıntıları:

Program, Parmakören Camii’nde düzenlenen mevlidin ardından şehidin kabrinin ziyaret edilmesiyle sürdü. Ziyarette Kur’an-ı Kerim okundu ve merhuma yönelik dualar edildi; aile fertleri ve meslektaşları dualara eşlik etti.

Kurumun vurgusu:

Kütahya Orman Teşkilatı tören vesilesiyle görev başında hayatını kaybeden şehit Murat Yıldırım’ı rahmet, minnet ve dualarla andı. Bölge yöneticilerinin katılımı, kurumun dayanışma ve vefa duygusunu öne çıkardı.

Anma töreni, hem şehidin ailesine destek olma hem de orman teşkilatının tehlikeli koşullarda görev yapan personelinin fedakârlığını hatırlatma işlevi gördü. Dualarla gerçekleştirilen anma programı, şehidin hatırasını yaşatmayı amaçladı.

KÜTAHYA’DA ŞEHİT ORMAN İŞLETME ŞEFİ MURAT YILDIRIM, VEFATININ YIL DÖNÜMÜNDE DUALARLA...

KÜTAHYA’DA ŞEHİT ORMAN İŞLETME ŞEFİ MURAT YILDIRIM, VEFATININ YIL DÖNÜMÜNDE DUALARLA ANILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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