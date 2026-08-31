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Kütahya'da park halindeki otomobile açılan kapı motosikleti devirdi: 2 yaralı

Tavşanlı'da pastane önünde park halindeki otomobilin aniden açılan kapısına çarpan plakasız motosikletin kazasında iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kütahya'da park halindeki otomobile açılan kapı motosikleti devirdi: 2 yaralı

kaza nasıl gerçekleşti:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi Haşim Benli Bulvarı üzerinde, bir pastanenin önünde meydana gelen kazada, yol kenarında park halindeki otomobilin kapısının aniden açılması sonucu çarpışma yaşandı. Olayda, kapıya çarpan plakasız motosiklet sürücüsü E.Ş. ile motosiklette yolcu konumunda bulunan bir kişi yola savrularak yaralandı.

Çarpışma sonrası motosiklet devrildi; görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın olduğu aracın sürücüsünün adı E.K. olarak kaydedildi ve kazaya karışan otomobilin plakası 35 VNT 10 olarak bildirildi.

müdahale ve yaralıların durumu:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak tutanak tuttu ve kazanın oluş şekli hakkında bilgi topladı. Bölgedeki görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yerine çağrılan ekiplerin ilk değerlendirmesi, kazanın park halindeki aracın kapısının aniden açılmasına bağlı olarak meydana geldiğini gösteriyor.

güvenlik ve trafik uyarısı:

Uzmanlar, araç kapıları açılırken yola ya da seyreden araçlara dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle bulvar ve caddelerde park sırasında kapı açma öncesi aynadan ve çevreden kontrol yapılmasının hem sürücü hem de yol güvenliği açısından önemli olduğu vurgulanıyor.

KÜTAHYA&#039;DA PARK HALİNDEYKEN ANİDEN KAPISI AÇILAN OTOMOBİLE BİR MOTOSİKLETİN ÇARPMASI SONUCU...

KÜTAHYA'DA PARK HALİNDEYKEN ANİDEN KAPISI AÇILAN OTOMOBİLE BİR MOTOSİKLETİN ÇARPMASI SONUCU GERÇEKLEŞEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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