etkinlikten öne çıkanlar:

Kütahya Şehir Hastanesi öncülüğünde düzenlenen farkındalık etkinliğinde Tip 1 diyabetli çocuklar, Kütahyaspor U19 takımıyla aynı sahayı paylaştı. Organizasyonun amacı, diyabetin çocukların spora katılımını ve sosyal yaşama dâhil olmasını engellemediğini göstermek olarak açıklandı. Programa sağlık ve spor camiasından temsilciler, kulüp yöneticileri ve aileler katıldı.

amaç ve katılımcı mesajları:

Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Halil İbrahim Şişman, etkinliğin çocuklara moral vermek ve ailelere destek sağlamak için planlandığını belirtti. Şişman, futbolcuların çocuklarla aynı sahada bulunmasının dayanışma açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ise, 'Tip 1 diyabet spora engel değildir. Tüm sporcularımızı, tüm çocuklarımızı sahalarımıza bekliyoruz. Futbol olsun, diğer branşlar olsun hepsinden faydalanabilirler. Kütahya’da çok güzel bir organizasyona imza attık ve farkındalık oluşturduk' diyerek, farklı spor branşlarının diyabetli bireyler için erişilebilir olmasının önemine dikkat çekti.

uzman görüşleri ve aile deneyimi:

Prof. Dr. Veysel Nijat Baş (Kütahya Sağlık Üniversitesi) çocukların sosyal yaşamın dışında tutulmaması gerektiğini, gerekli takip ve kontroller sağlandığı sürece spor ve diğer faaliyetlere rahatlıkla katılabileceklerini ifade etti. Baş, çocukların kan şekeri ve beslenme düzenleri konusunda bilinçli olduklarına işaret ederek 'Tip 1 diyabetli gibi yaşasak hepimiz çok sağlıklı oluruz' şeklinde konuştu.

Kütahyaspor Kulüp Başkanı Osman Altınkaya organizasyona katılmaktan memnuniyet duyduklarını belirtirken, futbolcu Aykut Çift sosyal sorumluluk projelerinin kendileri için önemli olduğunu söyledi ve aileleri çocuklarını çeşitli spor dallarına yönlendirmeye çağırdı.

Programda söz alan bir anne, Ayşe Şahin, oğluna 6 yaşında Tip 1 diyabet tanısı konulduğunu ve 12 yıldır hastalıkla birlikte yaşadıklarını anlattı. Şahin, çocukların Kütahyasporlu futbolcularla sahayı paylaşmasının kendileri için büyük mutluluk verdiğini ve bu tür etkinliklerin diyabetli çocukların spor ve sosyal yaşamda aktif olabileceklerini göstermesi açısından değerli olduğunu ifade etti.

Etkinlik, Tip 1 diyabetli çocukların Kütahyaspor U19 oyuncularıyla birlikte sahada yer almasının ardından sona erdi; organizasyonun en önemli çıktısı ise toplumda diyabet farkındalığını artırmak ve spora erişimde engellerin kaldırılabileceğini göstermek oldu.

KÜTAHYA'DA DÜZENLENEN FARKINDALIK ETKİNLİĞİNDE TİP 1 DİYABETLİ ÇOCUKLAR, KÜTAHYASPOR U19 TAKIMIYLA FUTBOL KARŞILAŞMASINDA BULUŞTU. ETKİNLİKTE, TİP 1 DİYABETİN SPOR YAPMAYA VE SOSYAL YAŞAMA KATILMAYA ENGEL OLMADIĞI MESAJI VERİLDİ.