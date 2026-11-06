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Kütahya'da sanat için ortak adımlar: başkan Kahveci Kent Konseyi yönetimiyle bir araya geldi

Başkan Eyüp Kahveci, Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi yönetimiyle kültür ve sanat projelerini, sanatçılara yönelik destekleri görüştü.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kütahya'da sanat için ortak adımlar: başkan Kahveci Kent Konseyi yönetimiyle bir araya geldi

görüşmenin kapsamı:

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi Başkanı Ressam Sebahat Sarıoğlu ve yönetimini belediyede ağırladı. Ziyarette kentte yürütülen kültür ve sanat faaliyetleri, sanatçılara yönelik çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan etkinlikler ele alındı.

katılımcılar ve değerlendirme:

Toplantıda Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri Aynur Kinkav, Özlem Zeyrek Özçay ve Eyüp İşal da hazır bulundu. Başkan Kahveci, şehrin kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunan çalışmaların önemine dikkat çekti ve Sebahat Sarıoğlu ve yönetimine Kütahya’nın kültür ve sanat hayatına sundukları katkılar ile nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

ileriye dönük iş birliği ve planlar:

Görüşmede sanatçılara yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ile planlanan etkinliklerin ortaklaşa yürütülmesi gibi başlıklar öne çıktı. Belediye ile Kent Konseyi arasındaki bu tür iş birliklerinin Kütahya’nın kültür gündeminin zenginleşmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

BAŞKAN KAHVECİ, SANATÇILARLA YAPILACAK ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ

BAŞKAN KAHVECİ, SANATÇILARLA YAPILACAK ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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